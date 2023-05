Netflix annonce une suite à la série sur Dahmer !

C’est officiel, Netflix a confirmé une saison 2 à sa série intitulée Monsters. Naturellement, celle-ci ne sera pas sur Jeffrey Dahmer, mais sur les frères Menendez.

Vous en souvenez-vous ? Il y a quelques mois, la série Monster : L’histoire de Jeffrey Dahmer, sur Netflix, rencontrait un succès complètement dingue. Depuis ? Si le buzz est un peu retombé, la plateforme américaine a confirmé qu’une nouvelle saison pourrait rapidement voir le jour. Selon The Hollywood Reporter, celle-ci pourrait se concentrer sur la sombre histoire de Lyle et Erik Menendez. Les deux frères ont été reconnus coupables du meurtre de leurs parents dans leur luxueuse maison de Beverly Hills en 1989. Cette annonce a eu lieu via un trailer qui, là encore, donne très envie. Un rapide clip dans lequel on entend le véritable appel de Lyle Menendez… Le tout étant accompagné d’une date de sortie.

Les deux hommes ont été jugés deux fois au tribunal pour le meurtre de leurs parents, José et Kitty. Au cours de leur premier procès, les deux ont pu s’en sortir libres, in extremis. Mais c’est au cours de leur second procès qu’ils seront reconnus coupables. Une affaire qui a tenu l’Amérique. La raison ? D’un côté, les deux frères ont évoqué des attouchements, des viols et des agressions à répétition. Ils auraient menacé leur père de tout raconter. De l’autre côté, la famille était très riche et Lyle et Erik auraient pu toucher le pactole en cas de problème.

L’affaire a touché une corde sensible chez les Américains et a attiré l’attention du monde entier, car deux hommes blancs riches et privilégiés risquaient d’être condamnés à la prison à vie. Résultat ? On ne vous racontera pas la suite. Vous pouvez attendre le show Netflix ou simplement vous renseigner en ligne, vous trouverez toutes les informations possibles sur cette affaire. On imagine d’ailleurs, que cette seconde saison, comme la première, devrait rencontrer un succès complètement fou… Même s’il sera difficile d’égaler l’engouement morbide autour de Dahmer et son histoire.