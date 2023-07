Le film Barbie bat déjà de très nombreux records !

À travers le monde, le film Barbie est déjà en train de battre d’innombrables records. On revient sur le film du moment en décortiquant les chiffres associés.

C’était un film très attendu et, visiblement, cela n’a pas déçu. En effet, quelques jours seulement après sa sortie, Barbie a d’ores et déjà battu de nombreux records. Selon les premiers chiffres de l’institut Box Office Mojo, le long-métrage dans lequel jouent Margot Robbie et Ryan Gosling a d’ores et déjà rapporté 337 millions de dollars, dans le monde entier, dont 155 rien qu’aux États-Unis (soit le plus gros démarrage national de 2023). Un chiffre exceptionnel, notamment quand on sait que le budget initial, pour réaliser le film, était de 145 millions ! À titre de comparaison, Oppenheimer a rapporté 174 millions “uniquement”.

« Il s’agit sans aucun doute d’un excellent week-end pour les cinéphiles », a déclaré David A. Gross, qui dirige la société de conseil en cinéma Franchise Entertainment Research, selon Variety. « Barbie et Oppenheimer se complètent au box-office, sans se voler la vedette. Les studios ont offert au public deux histoires différentes, intelligentes et originales qui étaient destinées au grand écran » Pour beaucoup, ces si bons résultats sont le fruit d’une superbe campagne, au cours de laquelle les deux films se sont élevés, au point de bénéficier de leur rivalité.

En plus d’une excellente première semaine, Barbie a également battu le record de rentabilité pour un film réalisé par une femme, aux USA (70.5 millions de dollars, contre 38, pour Wonder Woman). Barbie a aussi été le plus gros succès pour un film sur un jouet ainsi que le plus gros succès pour sur un weekend d’ouverture, pour un film qui n’est ni une suite, ni un remake ou un film de super-héros. Et si le cinéma renaissait enfin définitivement de ses cendres, après une période très compliquée marquée par le covid-19 ? C’est en tout cas ce que beaucoup de personnes se disent aujourd’hui, après plusieurs mois, voire années assez compliquées, qui ont été marquées par des succès moindres. Et c’est tant mieux !