Coupe du Monde : les supporteurs craquent au premier match

Après le premier match de la coupe du monde au Qatar, les supporteurs ont craqué réclamant de la bière. Une situation hautement improbable !

La Coupe du Monde au Qatar est bien lancée. En effet, hier avait lieu le premier match de la compétition opposant le pays hôte, le Qatar donc, à l’Equateur. Un match forcément très attendu par les amateurs de ballon rond. Au coup de sifflet final, l’histoire était déjà en marché. Le Qatar a perdu son premier match de la Coupe du monde de la FIFA, ce qui lui vaut une place dans l’histoire. La raison ? Avant la rencontre d’hier, aucune équipe nationale de football n’a jamais perdu le match d’ouverture. Malheureusement, les locaux se sont inclinés 2 à 0 et ce, devant 67 372 spectateurs.

Le Qatar, qui s’est pourtant bien préparé, travaillant depuis sept mois pour affiner et optimiser l’ensemble de ses compétences, de sa préparation, s’est finalement figée face à l’enjeu. Un trop forte pression, une équipe en face qui jouait bien au ballon et le tour était joué. Les supporteurs de l’équipe nationale ont même décidé de commencer à quitter la pelouse au beau milieu de la seconde mi-temps. La réalité rattrape peut-être ce petit émirat, qui n’est pas spécialement connu pour être la plus grande équipe nationale de football (bien que quelques résultats soient honorables).

Dernier point, la question de la bière. En effet, il y a quelques jours le gouvernement qatari annonçait que finalement, il n’allait pas y avoir de vente de bières autorisées. Pas de quoi impressionner les fans. Les supporters équatoriens ont exprimé leurs sentiments à l’égard de ce retournement de situation de manière très… Claire et très compréhensible. Ces derniers se sont mis à crier tout au long de la rencontre, « queremos cerveza », ce qui signifie « nous voulons de la bière ». Si le message a été entendu, pas sûr qu’il soit vraiment du goût des autorités et des organisateurs.