Le cannabis, beaucoup plus dangereux qu’il n’y parait ?

Selon certains chercheurs, fumer du cannabis favoriserait l’apparition de maladies respiratoires. Plus que chez les fumeurs de tabac uniquement.

L’herbe, plus dangereuse que prévu ? En effet, une nouvelle étude tend à démontrer que le cannabis serait plus problématique qu’il n’y paraît. Selon cette recherche scientifique, les fumeurs d’herbe seraient plus susceptibles de contracter une maladie pulmonaire que les fumeurs de cigarettes. Si les effets négatifs du tabagisme sont assez bien documentés de nos jours, la différence entre le fait de fumer du cannabis et du tabac continue de faire l’objet d’un débat animé. Il y a deux écoles :

Pour une partie de la population, fumer de l’herbe est meilleur pour le corps, que de fumer du tabac ;

Pour d’autres, cela revient exactement au même.

Mais qui a raison ? Ni l’un, ni l’autre. En effet, des chercheurs ont trouvé des preuves suggérant que fumer du cannabis serait extrêmement mauvais pour la santé. Dans certains cas, cela pourrait même être plus grave de fumer du cannabis que du tabac. Une nouvelle étude de l’Université d’Ottawa au Canada a révélé que les personnes qui fument de la marijuana courent un risque plus élevé de développer une maladie pulmonaire que celles qui fument des cigarettes.

Dans le cadre de cette étude, récemment publiée dans Radiology, un journal de la Radiological Society of North America (RSNA), les scientifiques se sont basés sur un panel de 56 fumeurs de marijuana. Ils ont comparé les scanners de leurs poumons à 57 personnes qui ne fument pas et à 33 qui fument uniquement du tabac. Résultat, 75% des fumeurs de cannabis souffraient d’emphysème, maladie pulmonaire entraînant des troubles respiratoires, comme l’essoufflement… Contre 67 % des fumeurs de tabac (ce qui reste très élevé, vous en conviendrez). En revanche, seuls cinq pour cent des non-fumeurs étaient atteints d’emphysème. Vous l’aurez compris, il est donc préférable pour vous et votre entourage de simplement… Arrêter de fumer, voire même de ne jamais commencer !