USA : il gagne 2 milliards de dollars au loto !

Aux USA, un individu a remporté le plus gros jackpot de l’histoire. 2 milliards de dollars en une seule nuit, pour une vie qui ne sera plus jamais la même.

Des chiffres qu’on ne pensait pas vraiment voir. Et pourtant, c’est bien une réalité. Aux USA, une loterie de plus de 2 milliards de dollars était à gagner. Cette loterie, c’est le Powerball. Une somme astronomique, qui a été atteinte assez “rapidement” puisque personne n’a rien remporté au cours des 40 derniers tirages. Le fonctionnement de cette loterie est très simple. Il suffit d’acheter un ticket à 2 dollars, de cocher les 5 numéros (sur les 69 possibles) ainsi qu’un numéro complémentaire (il y en a 26 en tout). Le gagnant repart avec le jackpot si et seulement si l’ensemble des numéros a été trouvé. Une chance infime. En effet, selon les analystes, une personne a une chance sur 292 millions d’y parvenir !

Finalement, un grand vainqueur a été nommé hier. Cette personne est repartie avec un chèque de 2,04 milliards de dollars. De quoi changer une vie. Le gagnant est parvenu à retrouver les cinq numéros gagnants (10-33-41-47-56) ainsi que le numéro spécial (10). Pour deux dollars, l’investissement est plutôt rentable. Il s’agit du gain le plus haut jamais enregistré dans l’histoire. Le précédent record Powerball de 1,586 milliard de dollars avait été établi en 2016. Un sacré pactole, déjà… Qui a donc été totalement effacé des tablettes. Et en France alors ?

Sur notre territoire, le plus gros jackpot de l’histoire a été remporté au mois d’octobre 2021. Une jeune polynésienne qui jouait pour la toute première fois, est repartie avec un chèque de… 220 millions d’euros. Mais ce n’est pas le plus gros gain de l’Euromillions. Ce dernier a été remporté par un britannique a remporté 230 millions d’euros. Il est d’ailleurs à noter que l’Euromillions est plafonné à 250 millions de gain. De fait, il semble (pour le moment) totalement inimaginable qu’une personne remporte un milliard ou plus sur notre continent… A moins que les choses changent !