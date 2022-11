Deux jeunes femmes, Polska et Tootatis, ont été refusées à l’entrée d’un restaurant après avoir été jugées comme étant trop dénudées et vulgaires pour le patron.

C’est le buzz du moment. En effet, deux influenceuses, véritables stars de OnlyFans et MYM.Fans ont suscité l’indignation sur le net après avoir été rejetées d’un restaurant à cause de la façon dont elles étaient habillées. Ces deux femmes, ce sont Polska et Tootatis. Les deux jeunes femmes, à la communauté assez importante, ont filmé leur altercation avec le gérant du Café des Phares, à Paris. Dans le clip, qui est devenu viral depuis, on les voit se diriger vers l’entrée en revenant d’une fête d’Halloween. Les deux jeunes femmes souhaitent prendre un petit-déjeuner. Mais très vite, elles se heurtent à un mur, le patron refusant de les laisser entrer à cause (notamment) de la façon dont elles étaient habillées.

Accusant le restaurant de « discrimination », Polska déclare alors : « Nous allons appeler la police. Donnez-moi un titre de loi qui dit qu’on ne peut pas venir ici comme ça. » Le patron lui répond alors « Tout ce que je demande, c’est que les clients soient habillés correctement, c’est un minimum ». Ne comprenant pas comment sa tenue pourrait choquer, Tootatis rétorque alors « Mais on est habillées. Vous n’avez pas le droit de faire ça parce qu’on montre un peu de décolleté ». Les deux jeunes femmes continuent alors, affirmant vouloir appeler la police, chose que le gérant les invite à faire, avant de leur demander de partir.

Depuis, la vidéo a suscité un véritable buzz. En effet, de nombreuses personnes se sont penchées sur le sujet et ont révélé être du côté du restaurant. « Un restaurant est très probablement une propriété privée, ils sont autorisés à refuser de servir les personnes qu’ils ne pensent pas être habillées de manière appropriée. Les codes vestimentaires ne sont pas nouveaux. » Un autre a dit : « Ce n’est pas de la discrimination, c’est un code vestimentaire. Montrer son ventre et son décolleté n’est pas une sorte de chose culturelle que vous pouvez légalement revendiquer comme une classe protégée. »