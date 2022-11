cette-nouvelle-trend-tiktok-agace-pas-mal-de-monde

La nouvelle trend TikTok des « femmes au foyer » agace énormément de monde sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi ? On vous dit tout dans la suite de cet article.

Décidément, sur TikTok, les tendances ne laissent personne indifférent. On se souvient du Labello Challenge, qui était vraiment glauque. On se souvient également du Déodorant Challenge, qui consistait à se pulvériser du déodorant, sur la main, le temps de 10 secondes… Provoquant ainsi des brûlures assez sévères. Plus tard, c’est le OneChipChallenge, qui consistait à manger une chips avec le piment le plus fort au monde, qui voyait le jour. Pire encore, certains tiktokeurs ont décidé de faire la promotion de certains traitements, notamment contre les migraines et contre l’épilepsie… Pour maigrir. Naturellement, cela n’a pas vraiment plu aux autorités médicales, qui l’ont fait savoir.

Récemment, une tendance plus douce a vu le jour, la tendance “Copine au foyer”. De quoi susciter la polémique cependant. Des femmes se filment, chez elles, en train d’attendre le retour de leur petit-ami au foyer. Une influenceuse et mannequin américaine de 24 ans a lancé ce mouvement dans une vidéo qui a été regardée par 8,4 millions de personnes. Dans cette vidéo, on peut voir la jeune femme en train de faire le ménage, faire les courses ou encore la cuisine, en attendant que son compagnon rentre de sa journée de travail. De quoi agacer les féministes, qui ont fustigé, une nouvelle fois, le retour à la société patriarcale.

Pour beaucoup de femmes, ces vidéos sont le symbole même du retour de 10 ans en arrière. « Ce n’est pas la vie de rêve, j’hallucine, on fait 10 pas en arrière », « Non mais c’est n’importe quoi, en gros, c’est la femme du passé qui refait surface » pouvions-nous ainsi lire en commentaire. Mais qu’à cela ne tienne, beaucoup d’autres sont assez fières de la façon dont elles vivent et n’hésitent donc pas à le partager tous les jours sur les réseaux sociaux. Entre enfants, repas et activités en extérieur, ces dernières semblent être plutôt satisfaites… Au grand désarroi de beaucoup d’internautes.