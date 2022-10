Une manifestation écologiste s’est mal terminée pour plusieurs personnes, qui se sont retrouvés enfermés 48h durant, collés au sol, dans une concession Porsche.

Une drôle de décision. En effet, comme depuis plusieurs semaines, des manifestants écologiques décident d’attaquer des œuvres d’art ou de se coller les mains sur des voitures voire même, directement sur le sol, dans le seul et unique but de protester contre l’inaction climatique. Sauf que, le plus souvent, cela se retrouve contre eux. En plus d’une mauvaise image, ces derniers sont le plus souvent arrêtés pour dégradations. En Allemagne, en revanche, la situation a été quelque peu différente.

En effet, c’est dans une concession Porsche que ces derniers se sont rendus. Se collant les mains sur le sol, face aux voitures, ces derniers entendaient bien faire valoir leurs voix, estimant que Porsche était un constructeur qui polluait trop. Or, ces derniers ont été probablement surpris d’apprendre que le concessionnaire n’a pas réagi. Il a simplement éteint la lumière et le chauffage. Il a ensuite fermé ses portes durant 42h. Ce n’est qu’après qu’il a appelé les autorités. De quoi indigner pas mal de monde tout de même. En effet, les militants n’ont même pas reçu une cuvette ou un peu d’eau pour satisfaire un besoin naturel.

Au bout de deux jours, ils ont finalement été libérés par la police qui, en plus de ça, est venue les arrêter juste après. En bref, deux jours franchement compliqués pour eux… Une situation qui fait écho aux récentes attaques et jet de nourriture ou de peinture, que ce soit sur des œuvres de grands maîtres (Van Gogh, Monet ou encore Leonard De Vinci) ou directement sur des boutiques et concessions proposant à la vente des véhicules jugés trop polluants par les manifestants. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de telles vidéos sont partagées, suscitant souvent la colère des internautes qui, eux, estiment que d’autres formes de contestation seraient probablement plus efficaces.