Idées pour rester au chaud cet hiver et éviter d’abuser du chauffage

À l’approche de l’hiver, nous appréhendons déjà le froid à venir, mais aussi les factures d’énergie qui risquent d’être élevées. Face à cela, il devient donc important de rechercher les meilleurs moyens pour rester au chaud, sans devoir se ruiner. Afin de vous aider, voici quelques astuces efficaces.

Ne pas abuser en chauffage cet hiver c’est important !

Bien que le chauffage reste une des solutions pour faire face à l’hiver, il est recommandé de ne pas trop en abuser, surtout cette année.

C’est pour cela que l’idéal est de configurer correctement la température pour chacune de vos pièces dans votre habitation. Notez que pour qui possède un thermostat cela sera encore plus simple. Concernant, les pièces à vivre (comme le bureau, les chambres, le salon, la cuisine et la salle à manger), une limite de 19°C reste recommandée en hiver, ce qui aidera également à faire des économies tout maintenant son confort. Si certaines pièces ne sont pas, ou très peu, utilisées, ne les chauffez pas inutilement.

Bien entendu, les occupants de la maison percevront cette température différemment en fonction de l’activité qu’ils font, mais aussi de leur résistance au froid.

La première étape est de contrôler l’humidité et les courants d’air

Outre les autres facteurs, l’humidité impacte aussi considérablement sur la température intérieure. Pour rappel, l’origine de ce phénomène est multiple, elle peut survenir après une douche, mais aussi si l’isolation de la maison n’est pas récente et si les fenêtres sont anciennes.

Pour régler ce problème, vous pouvez vous servir d’un déshumidificateur, tel que l’un de ceux proposés ici, un appareil performant qui saura vous débarrasser de toutes traces d’humidité excessive et la contrôler.

Qui plus est, c’est en hiver que cette humidité peut être plus présente, puisque nous ouvrons de moins en moins les fenêtres. Il faudra donc penser à aérer dans la mesure du possible (5 à 10 minutes suffiront), mais aussi à entretenir vos bouches d’aération et éventuellement installer une VMC.

Pour les mains les plus vertes : installer des plantes d’intérieur contrôlera aussi bien cette humidité, chose qui alliera certainement l’utile à l’agréable.

Nos idées pour rester au chaud cet hiver

À par le fait de régler le chauffage à la bonne température et contrôler l’humidité dans la maison, il existe d’autres astuces très simples pour avoir moins froid. En effet, par exemple, afin d’avoir un effet isolant, utilisez des rideaux épais pour vos fenêtres en hiver. Toutefois, pensez à les garder ouverts durant la journée, surtout s’il fait beau temps, pour réchauffer la maison. Vous pourrez les refermer une fois la nuit tombée. De même que pour les volets, à fermer après le coucher du soleil pour maintenir la chaleur intérieure.

Par ailleurs, les courants d’air constituent, eux aussi, une cause de perte de chaleur dans votre domicile. Ainsi, veillez à les réduire autant que possible en vérifiant régulièrement vos fenêtres et en les bouchant les endroits où pourrait s’infiltrer l’air si nécessaire. Même chose pour les portes d’entrée, si l’air s’infiltre par-dessous comme ça arrive fréquemment, pensez à installer des boudins, très efficaces et économiques.

Enfin, boire des boissons chaudes de temps en temps permettra d’augmenter votre température corporelle et donc de vous réchauffer. Pensez également à mieux vous couvrir et poser des couvertures en plus si besoin pour les plus frileux.

Alors à vos plaid, prêts pour l’hiver, partez !