Jeffrey Dahmer : les records de la série sur Netflix

Sur Netflix, la série sur Jeffrey Dahmer est en train de rencontrer un succès considérable, au point même de réhabiliter le tueur en série.

Alors que la dernière saison de Stranger Things a rencontré un succès absolument phénoménal, la série sur Jeffrey Dahmer, elle, est sur le point de battre des records. En effet, la saison 4 de la série fantastique a cumulé 1,352 milliard d’heures de vue au cours des trois premières semaines, mais certains épisodes (notamment les deux derniers) duraient environ 2 heures. En somme, on était à 103.7 millions d’EVC, le sigle utilisé pour déterminer le nombre de visionnage total.

Pour Dahmer, les chiffres en heures de vue sont naturellement moins importants, puisque les épisodes durent près de deux fois moins longtemps. Nous sommes ainsi à 205.330 millions d’heures regardées pour un total d’EVC estimé à près de 80 millions, et ce, en 3 semaines seulement. Ainsi, la série retraçant l’histoire de cet homme complètement dingue, originaire de Milwaukee au USA, pourrait atteindre les 92 – 100 millions d’EVC en 28 jours, soit presque autant que Stranger Things et Squid Game, le plus gros succès de l’histoire de la plateforme, avec 204,2 millions d’EVC.

Les épisodes sur les tueurs en série ont la cote en ce moment puisque dans le sillage de Dahmer, la série The John Wayne Gacy Tapes est subitement remontée dans le top 10 des shows les plus regardés du moment. Pour rappel Dahmer est devenu l’une des idoles de la nouvelle génération, grâce à ce même show. Pour autant, ce dernier a tué plus d’une quinzaine de personnes en quelques années. La série, qui colle parfaitement au réel, a d’ailleurs été louée pour cela, racontant avec une certaine précision (parfois cela peut être dérangeant), comment ce jeune adolescent perturbé en est venu à devenir l’un des tueurs en série les plus détestés du pays… De quoi agacer les familles de victimes pour qui Netflix réhabilite le personnage.