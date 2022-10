Ce vin qui ne vaut rien est le meilleur au monde !

Du côté d’Aldi, les alcools ont la cote. La preuve, après le gin et le whisky, voici que le vin hard discount est considéré comme le meilleur au monde !

On le sait, de plus en plus de magasins discount sont célébrés à l’occasion de grands concours, notamment Aldi, qui avait surpris de par son Gin ou même son Whisky qui étaient considérés comme étant les meilleurs au monde, il y a de ça quelques années. Aujourd’hui, l’enseigne allemande a une nouvelle fois frappé fort, avec un vin à environ 4 euros, qui a remporté le grand concours international de Melbourne. Ce vin bon marché a battu de nombreuses marques de prix moyen et de luxe du monde entier. Naturellement, ce n’est pas le seul prix que l’épicerie bon marché a remporté ce jour-là.

En effet, l’enseigne ALDI est repartie avec l’armoire pleine de trophées : trois doubles médailles d’or, quatre médailles d’or, sept médailles d’argent et 11 médailles de bronze pour sa gamme de vins abordables, dont le South Point Estate Sparkling Chardonnay Pinot Noir à 4 euros environ donc, qui a obtenu un double médaille d’or. En somme, la marque, bien que parfois vue comme étant un peu “cheap” propose finalement d’excellents produits. « Nous sommes ravis que nos vins primés aient été reconnus une fois de plus parmi les gouttes de la plus haute qualité disponibles en Australie », s’est laissé à dire Jason Bowyer, directeur des achats de vin chez ALDI.

Voilà qui pourrait faire plaisir à pas mal de personnes alors qu’approchent les fêtes de fin d‘année, mais surtout, que l’inflation continue de faire rage. Il est donc toujours possible de se faire plaisir, sans pour autant casser son PEL. Pour rappel, ce genre de prix est décerné par de grands noms du monde du vin, souvent des vignerons, des sommeliers et autres experts venant des quatre coins du monde. En bref, c’est le moment de vous initier, laissez-vous donc tenter ! Pour les autres, récemment, un whisky d’ALDI a également été célébré, le Highland Black Scotch Whisky de 8 ans d’âge… Nommé le meilleur whisky au monde.