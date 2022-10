Smile : le film d’horreur du moment !

Smile, c’est le film d’horreur du moment, le film le plus inattendu de cette fin d’année. Parfait pour halloween !

LE film d’horreur du moment. En effet, de plus en plus de personnes se ruent sur le film “Smile”, l’un des succès de cette fin d’année. Ce nouveau film effrayant suit un médecin qui est soudainement hanté par quelqu’un – ou quelque chose – qui lui sourit continuellement, ce qui l’oblige à affronter son passé troublé afin de faire face au mystère qui l’entoure. Selon le synopsis officiel, on peut lire « Après avoir été témoin d’un incident bizarre et traumatisant impliquant un patient, le Dr Rose Cotter commence à ressentir des événements effrayants qu’elle ne peut expliquer. Alors qu’une terreur écrasante commence à prendre le contrôle de sa vie, Rose doit affronter son passé troublant afin de survivre et d’échapper à sa nouvelle réalité horrifiante. »

Ce film, dirigé par Parker Finn, se base sur le court métrage “Laura Hasn’t Sleep”. Un film qui, pour beaucoup, rappelle “It Follows”. Ce dernier raconte l’histoire d’une jeune femme poursuivie par une entité naturelle à la suite d’une rencontre sexuelle. Là où ça devient bizarre, c’est que pour s’en débarrasser, la jeune femme doit avoir des rapports sexuels avec quelqu’un d’autre… Laissant de nombreux habitants dans la crainte d’être suivis par quelque chose de sinistre. En bref, un film hautement improbable, qui devrait rapidement entrer dans l’histoire des films d’horreur (lui, et sa copie actuelle).

Mais revenons-en à Smile. Curieusement, le film s’est plutôt bien passé et le tournage a eu lieu de manière très saine sauf à un moment. Jessie T. Usher, qui joue le rôle de Trevor, se souvient : « Ma scène la plus difficile a été celle où nous entrons dans la maison et où le chat passe en courant ». En effet, les chats ne se comportaient pas vraiment comme ils l’auraient dû. Un film qui devrait attirer pas mal de monde, au vu de la réussite du trailer, que nous vous proposons de découvrir ci-dessous, en vidéo.