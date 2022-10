Le Loup de Wall Street : l’ex de Belfort raconte sa vraie vie

L’ex-femme de Jordan Belfort a accepté de raconter son incroyable histoire sur les réseaux sociaux, revenant notamment sur le film biographique.

Inoubliable, le film « Le Loup de Wall Street » met en scène un certain Jordan Belfort, joué par Leonardo DiCaprio. Basé sur une histoire vraie, ce film raconte comment ce trader a escroqué des milliers d’individus en revendant des actions qui n’avaient aucun sens. Sorti il y a neuf ans déjà, ce film est resté dans les mémoires collectives, notamment parce qu’une grande partie de ce qu’il raconte était vraie. Le second rôle est interprété par Margot Robbie. La jeune femme prête ses traits à Naomi Lapaglia, surnommée « La Duchesse ». Dans la vraie vie, Naomi Lapaglia s’appelait en fait Nadine Caridi.

Naturellement, le film n’était pas centré sur elle et racontait surtout la vie de Belfort, qui a longtemps vécu une vie marquée par la drogue, les femmes et la criminalité en col blanc. Cela ne s’est pas bien terminé pour lui, puisqu’il a fini par passer plusieurs années en prison. En sortant de derrière les barreaux, ce dernier a ensuite écrit un livre racontant son histoire, qui sera ensuite utilisé comme base pour le film, faisant de Belfort, un vrai héros. Sur TikTok, son ex-femme s’est toutefois prêtée au jeu des questions-réponses. En effet, cette dernière a accepté de comparer les événements qu’elle a vécu avec l’histoire du film.

Sur TikTok, elle a déclaré : « Alors, pouvez-vous imaginer avoir un film fait sur votre vie, sur votre vie amoureuse, qui était une tragédie grecque ? Ce n’est pas drôle, mais devinez quoi – ça m’est arrivé. À quel point le film était-il fidèle ? » a-t-elle ainsi lancé, laissant entendre qu’elle n’avait pas forcément apprécié cette expérience. En effet, cela a dû être franchement compliqué pour elle de se replonger dans ces années quelque peu compliquées.

« Je pense que si vous le regardez à travers la lentille de Jordan, il était vraiment fidèle. Je pense que si vous le regardez à travers ma lentille, il ne l’était pas, et c’est logique parce que c’était vraiment la façon dont fonctionnait notre mariage. Cependant, j’ai suivi une thérapie, je suis devenu thérapeute, j’ai obtenu mon doctorat et je suis devenu un expert en traumatisme relationnel. » Cette dernière s’est inscrite au Pacifica Graduate Institute et a obtenu une maîtrise en conseil ainsi qu’un doctorat en psychologie somatique et en psychologie des profondeurs peu après la sortie de prison de Belfort, avant de se séparer puis de se remarier.