Une famille visite la mauvaise tombe durant 43 ans !

Une terrible nouvelle. En effet, une famille a découvert un peu par hasard, qu’au cours des 43 dernières années, elle avait visité la tombe d’une autre décédée.

Une annonce à laquelle cette famille n’était forcément pas préparée. En effet, Sylvia Ross, 67 ans, a découvert que la tombe sur laquelle elle se rendait fréquemment n’était malheureusement pas celle de son père. Nous sommes à l’époque, en 1979. John Thomas Thompson décède et sa famille décide de l’enterrer au cimetière de Witton Park, à Bishop Auckland. Cependant, la famille a reçu l’horrible nouvelle. En effet, la concession qu’elle visitait depuis si longtemps était en fait celle d’un étranger. Elle appartenait à un certain Fredrick Brown. Son père reposait en fait dans une tombe non marquée, à quelques mètres de là.

La famille n’a découvert l’erreur que grâce à une publication sur Facebook concernant une plaque mal placée dans le cimetière, et qui était en train d’être déplacée par la municipalité. Rapidement, cette information suscite le questionnement de Sylvia qui, après de plus amples recherches et quelques coups de téléphone, comprend bien ce qu’il s’est passé. A ce stade, une enquête a été ouverte afin de découvrir comment cette erreur s’est produite et comment le père de Sylvia a été enterré à deux parcelles de là. « Je n’ai jamais rencontré mon grand-père, mais ma mère se rend sur sa tombe depuis 43 ans et elle est complètement dévastée. » a déclaré la fille de Sylvia.

Le responsable des services de deuil du Conseil du comté de Durham, Graham Harrison, a présenté ses excuses pour l’erreur, en disant : « A l’époque, le cimetière aurait été géré par le Wear Valley District. Une fois que nous avons été informés de l’erreur historique, nous avons soigneusement déplacé les objets vers la bonne tombe dans les plus brefs délais. » Ce dernier confie toutefois bien comprendre la douleur de la famille et a représenté ses excuses. Étonnamment, ce n’est pas la seule erreur de tombe dans le comté de Durham, car une autre s’est produite assez récemment à Wingate. En effet, une famille a passé 17 ans à visiter une parcelle qu’ils croyaient être celle de leur père, pour découvrir que c’était une femme qui y était enterrée à la place.