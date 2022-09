Qatar : la coupe du monde, boycottée ?

Selon certains sondages, 30% des français seraient prêts à boycotter le mondial au Qatar, notamment à cause des conditions de travail et autres suspicions.

La Coupe du monde au Qatar est supposée débuter dans les prochaines semaines. Pour autant, de plus en plus de voix s’élèvent contre cet événement, notamment à cause des conditions de travail dans lesquelles les travailleurs immigrés (généralement indiens, pakistanais, bangladais, sri-lankais notamment) ont opéré au cours des derniers mois, des dernières années. Pour beaucoup, il s’agit d’un esclavage moderne, avec des horaires impossibles, des conditions de vie spartiates (à plusieurs dans un petit bungalow sans les ressources nécessaires), des salaires non ou mal payés. Selon certaines associations et ONG, ils seraient plus de 6 500 à avoir perdu la vie au cours des 10 à 12 dernières années, sur le sol qatari, au profit de la Coupe du Monde.

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes sont prêtes à boycotter l’événement. « Ce serait dire aux instances et au business du foot : « Allez, ce n’est pas si grave que ça finalement, continuez vos obscénités du moment que j’ai mon match de foot à mater après ma journée de travail » raconte une personne au média So Foot. Un avis partagé par plusieurs individus, notamment Eric Cantona, qui a récemment affirmé haut et fort qu’il ne comptait pas regarder un seul match. D’autres, comme l’ancien international allemand Philip Lahm, ont affirmé qu’ils ne seraient pas du voyage. Plus dingue encore, c’est l’équipe entière de Norvège qui a affirmé qu’elle boycotterait l’événement.

Et le grand public dans tout ça ? Un récent sondage estime que 30% des Français seraient effectivement prêt à passer outre et à boycotter l’événement. Pour 35% des sondés, c’est surtout l’impact environnemental qui prime. Pour 25% des autres, c’est la question des droits humains. Pour 13% enfin, le boycotte s’explique par les soupçons de la communauté internationale sur la capacité du Qatar à financer le terrorisme islamiste. En bref, personne ne semble être prêt à croire que l’Émirat aurait dû obtenir l’organisation de l’événement et surtout, que toutes les conditions ont été réunies pour aller dans le bon sens.