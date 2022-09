Affaire Pogba : son frère en garde à vue !

L’affaire Pogba a connu un nouveau rebondissement, avec le placement ne garde à vue de Mathias Pogba, le frère à l’origine de toute cette histoire.

C’est l’histoire qui agite le monde du football. En effet, Mathias Pogba, le frère du champion du monde Paul Pogba, s’est récemment fait un nom (non pas sur les terrains) pour avoir diffusé une série de messages et de vidéos sur les réseaux sociaux. Dans ce contenu, le frère de Paul Pogba affirme que son frère est un menteur, qu’il a failli perdre la vie à cause de lui et ajoute qu’il aurait pris un marabout afin de causer du tort à Kylian Mbappé.

En bref, une nouvelle histoire absolument saugrenue dans le monde du football. Pour autant, les choses se sont un peu corsées quand on a appris que Paul Pogba a bien fait appel à un marabout, mais pas pour blesser son acolyte en équipe de France. Pire encore, au moment du dernier rassemblement de Clairefontaine, ce dernier aurait été séquestré quelques heures par son frère et ses proches qui lui réclamaient alors 13 millions d’euros, soit 1 million par année de protection. Le joueur aurait accepté un premier versement, mais n’aurait pas donné suite.

Depuis ? Il semblerait que l’argent dicte les désirs de revanche d’une partie du clan Pogba. Récemment, l’affaire a connu une nouvelle avancée, avec le placement en garde à vue de cinq individus, dont Mathias Pogba, qui se serait présenté de lui-même aux forces de l’ordre. La fine équipe serait entendue dans le cadre d’une enquête ouverte pour tentative d’extorsion en bande organisée.

Une nouvelle affaire qui vient faire le buzz dans le monde du football et surtout en France puisqu’il y a quelques jours, nous apprenions que Noël Le Graët, fragilisé par des révélations concernant son attitude auprès de certaines femmes et employées au sein de la fédération, allait remettre son tablier de président à la suite de la prochaine coupe du monde, qui aura lieu cet hiver, au Qatar.