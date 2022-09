BeReal : ce nouveau réseau social à la mode !

Réseau social français et éthique, BeReal c’est LE projet du moment. De quoi faire tanguer pas mal de ses gros concurrents ? Les chiffres le démontrent.

BeReal, c’est LE nouveau réseau social, celui qui buzz en ce moment. Le principe ? Honnêtement, rien de plus simple : il s’agit d’une plateforme qui permet de prendre une photo ou un selfie, à n’importe quel endroit, à une heure différente chaque jour, le tout sans filtre. Que du naturel. Le gros plus ? Lancée en 2020, cette application est de conception française. Elle totalise près de 35 millions de téléchargements, selon des données fournies par le cabinet spécialisé data.ai. Plus dingue encore, début septembre, BeReal était l’application mobile la plus téléchargée aux États-Unis, que ce soit sur iOS ou Android.

En France ou dans le Royaume-Uni, l’application connaissait alors le même succès, avec un positionnement assez net dans le top 3. Une plateforme qui mise tout sur l’authenticité et qui veut démontrer qu’Instagram n’a pas le monopole. Ainsi, dès la réception de leur notification, les utilisateurs disposent de deux minutes seulement pour lancer l’application et photographier l’endroit où ils se trouvent. Les amis peuvent ensuite réagir à l’image à l’aide de quelques émojis, comme le visage qui rigole, le visage surpris ou le pouce levé.

Naturellement, quelques doutes sont présents. En effet, dans un monde ou la gestion des données est une question essentielle, reste à savoir si BeReal saura conserver son mode de fonctionnement et ne pas craquer sous la pression des géants du secteurs. D’autres questions se posent quant aux personnes présentes sur les photos. Que se passe-t-il si un ami, des enfants ou même une adresse apparaît sur les images ? Pour l’heure, le sujet n’est pas encore sur la table. Pire encore, Instagram travailler à contrer cette menace en mettant en place un outil aux fonctionnalités identiques. Bref, pour BeReal, l’avenir s’annonce plein d’embûches !