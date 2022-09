Winnie l’Ourson : le trailer horreur débarque

La bande-annoncer du film d’horreur basé sur Winnie l’Ourson vient enfin de voir le jour et c’est tant mieux. Attention, votre monde risque de basculer !

Vous pensiez avoir tout vu ? Surprise. En effet, la toute première bande-annonce du film d’horreur Winnie l’Ourson est déjà là. Le film, intitulé Winnie the Pooh : Blood and Honey est attendu dans les mois prochains et pourrait bien chambouler toute votre enfance. En effet, nous sommes loin, très loin même du dessin animé qui a tant pu nous faire rire. Le synopsis est d’ailleurs très clair sur le sujet. L’ourson préféré de tous a quitté son bois et ses tendres amis pour une folle incursion dans le monde de l’horreur. Aujourd’hui, ce dernier n’est plus le petit ours sympathique qu’on a connu, mais bien un méchant garçon.

« Les personnages bien-aimés de l’enfance ont été abandonnés par Christopher Robin et sont devenus sauvages », nous explique le trailer. La bande-annonce débute et commence avec un Christopher Robin adulte conduisant sa future femme dans les bois où il a passé son enfance, lui disant que Mary (son épouse) est la première personne qu’il y emmène. Christopher appelle ses vieux copains, croyant que ses « amis de longue date » sont « là » quelque part, mais il devient vite évident que certaines choses ont changé, et pas pour le mieux.

Après avoir croisé un crâne et la tombe de Bourriquet, Mary supplie Christopher de partir, mais son amoureux vêtu d’un cardigan est catégorique : il doit retrouver sa bande d’animaux (ceux qu’il appelle ses amis) et s’oppose fermement à quitter les lieux aussi vite qu’il est arrivé. Naturellement, il s’agit là d’une bien mauvaise idée. Winnie l’ourson apparaît soudainement pour terroriser et probablement tuer tout le monde. La suite ? On vous la laisse découvrir dans cette bande-annonce de haute voltige.

À noter que, bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie officielle, selon la bande-annonce, le film sera bientôt disponible en DVD et en vidéo à la demande dans le monde entier. Pour rappel, ce film est un film indépendant. Il ne faut donc pas s’attendre à ce qu’il soit repris de toute part. Au contraire, ce dernier devrait plus ou moins retomber dans l’anonymat à moins que les réseaux sociaux ne fassent encore une fois des merveilles !