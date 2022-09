Malcolm : un retour de la série enfin prévu ?

Une réunion des acteurs de la série Malcom pourrait avoir rapidement lieu, à condition que tout le monde se mette d’accord; Mais-est=ce vraiment le cas ?

Une réunion de l’ensemble des acteurs de la série Malcom est-elle réellement à prévoir ? Pour le moment, la réponse semble plutôt tendre vers le non. Interrogé sur le sujet, Frankie Muniz (qui jouait le rôle principal de Malcolm) s’est laissé aller. Il a d’ailleurs reconnu que si certains acteurs s’en étaient plutôt bien sorti, notamment Bryan Cranston (qui joue Hal, le père), mais qui a explosé dans la série Breaking Bad, d’autres en revanche sont plutôt tranquilles.

C’est notamment le cas d’Erik Per Sullivan, qui incarnait le plus jeune enfant de la célèbre famille. Bien qu’il soit l’un des personnages préférés des fans, plus personne n’a entendu parler de cet acteur aujourd’hui âgé de 31 ans depuis la fin de la série. Pire encore, même Frankie Muniz n’a pas d’informations à nous donner sur le sujet ! « Pour être honnête, je ne sais pas ce qu’il fait », a-t-il expliqué à l’occasion d’un entretien donné à un site français. « Je déteste dire ça parce que je lui ai parlé plusieurs fois depuis la fin de l’émission. J’ai beaucoup parlé à ses parents. Quand j’étais dans le groupe, nous sommes allés jouer dans la ville où il vit et ses parents sont venus au spectacle, mais malheureusement il n’a pas pu venir. »

Cela n’a toutefois pas empêché les fans de rêver. Récemment, l’ancien acteur a ouvert une page instagram et y a uploader plusieurs images, laissant ainsi espérer un retour sur le devant de la scène. Pour le moment, la réunion ne semble donc pas être au programme, d’autant que le même Frankie Muniz est toujours bien engagé dans le sport automobile. Une carrière bien lancée et bien menée depuis plusieurs années, qui devrait d’ailleurs évoluer. En effet, l’acteur cible de nouvelles catégories afin de faire vivre son talent. Sont notamment ciblées deux catégories, l’ARCA et le pilotage de camions. En bref, un programme bien chargé !