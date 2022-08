Science : les femmes davantage tentées par la tromperie ?

Une nouvelle étude scientifique permet de prouver que les femmes seraient davantage tentées à l’idée de tromper leur partenaire plutôt que l’inverse !

Une étude scientifique qui rebat les cartes. En effet, il est temps d’oublier absolument tout ce que vous pensiez d’une relation amoureuse et du comportement des hommes et des femmes. L’idée générale veut effectivement que les hommes soient les premiers à avoir tendance à se laisser aller et s’égarer dans les bras d’une autre. Pour autant, de nouvelles recherches semblent bel et bien démontrer le contraire. L’anthropologue et autrice de l’ouvrage “Untrue”, Wednesday Martin, a déclaré que les dernières recherches sur la libido féminine indiquent que, contrairement à la croyance populaire, la libido féminine est bien vivante et en veut plus.

« Les nouvelles recherches corrigent les idées fausses selon lesquelles les femmes ont une libido moindre, qu’elles sont plus naturellement monogames et qu’il est plus facile pour elles de s’associer pour la vie« , a-t-elle déclaré selon news.com.au. « Les femmes n’aiment pas moins le sexe [que les hommes] – mais elles se lassent de la banalité sexuelle » a-t-elle ainsi expliqué. Pour la rédaction de cet ouvrage, des dizaines d’experts, de sociologues et d’anthropologues ont été questionnés sur le sujet.

Ainsi, il apparaît que les hommes ont souvent des “poussées de désir”. Les femmes, de leur côté, font toutefois davantage face au “désir déclenché”. « Le désir spontané, c’est quand vous pensez soudain ‘ça serait bien de faire l’amour’. Il vous envahit comme la faim ou la soif. Le désir réactif ou déclenché se produit lorsque quelque chose vous suggère l’idée du sexe – vous regardez ou lisez quelque chose, ou un partenaire initie une rencontre sexuelle – et vous êtes excité. »

Récemment, le scandale du site Ashley Madison a permis d’étudier davantage le processus de tromperie. « Les femmes étudiées se rendaient sur le site, créaient un profil, examinaient les candidats, les rencontraient en personne et les « auditionnaient ». C’était un processus très intentionnel », a déclaré Martin. Toujours selon l’anthropologue, ces liaisons étaient notamment dues à des mariages sans sexe et sans orgasme. Une manière pour elles, donc, de rester dans leur relation.