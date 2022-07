Il achète une poupée gonflable similaire à sa femme !

En Angleterre, un homme a décidé d’acheter une poupée gonflable ressemblant comme deux gouttes d’eau à sa compagne.

Il arrive à Char Grey, 23 ans, de ne pas avoir envie d’avoir de relations sexuelles avec son compagnon, Callum. Ce dernier aurait une libido un peu trop exacerbée. De fait, plutôt que de ne rien faire et laisser le temps passer, le couple a décidé d’introduire un sosie un peu particulier dans leur chambre à coucher. Il s’agit de Dee, une poupée sexuelle. Au départ, ils avaient prévu d’explorer les rencontres multiples, avec d’autres personnes, mais Char avait des appréhensions et craignait d’être jalouse. « Nous parlions d’épicer les choses et d’avoir un plan à trois ou à quatre, mais comme la plupart des filles, j’avais peur d’avoir du mal à voir Callum avec une autre femme. » Résultat ? Une poupée, afin de pimenter leur vie intime.

« C’était une décision commune d’acheter une poupée sexuelle, mais c’était la meilleure décision et elle a définitivement amélioré notre vie sexuelle« . Mieux encore, cette nouvelle « partenaire » a permis au couple de se lancer dans une toute nouvelle aventure. Terminé le monde de la peinture et des soins palliatifs. En effet, Char et Callum se sont lancés dans OnlyFans. Un début plutôt réussi pour les deux qui ont rapidement atteint la barre de 2.000 abonnés et des 70.000 dollars en un mois (une seule journée leur a rapporté 10.000 dollars!). Un choix judicieux donc, du moins, du point de vue financier.

« Je ne suis jamais jalouse parce qu’il n’y a pas d’émotion – elle n’est pas réelle, mais elle a définitivement pimenté les choses. » confirme Char même si, pour le couple, Dee n’est pas « juste » une poupée. Le couple la traite comme une vraie personne, l’habillant de lingerie et de robes, l’emmenant en voiture et regardant la télévision ensemble. « Elle n’est pas « juste une poupée » – nous sommes vraiment attachés à elle. Elle a contribué à renforcer notre relation et à mettre le feu à notre vie sexuelle. » Naturellement, cette façon de faire dérange ou amuse énormément de monde. Des critiques classiques pour le web, qui ne semblent toutefois pas choquer ou chambouler le couple qui continue donc de mener sa barque, comme bon l’entend.