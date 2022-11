Sexo : un expert dévoile le nombre de rapports idéal

Un expert sexo s’est confié sur le nombre de rapport qu’il faudrait idéalement avoir, par semaine… Pour sa santé, naturellement.

Une question que de nombreuses personnes se posent : avez-vous assez de relation sexuelle ? Récemment, un “sexpert” du nom de Jake Maddock, reconnu en Australie pour son savoir-faire et ses nombreux ouvrages sur la question, a accepté de revenir sur cette question. C’est via son compte TikTok, qu’il a décidé de répondre à de nombreuses questions, dont celle cité ci-dessus. Selon lui, le sexe est l’élément clé de toutes les relations de couple. C’est le lien qui unit véritablement deux personnes. Maddock affirme que le fait de s’adonner régulièrement aux affaires peut être bénéfique pour notre « santé mentale et physique » et aider à réguler nos hormones. En gros, en plus d’être satisfaisant, avoir un rapport sexuel serait bon pour la santé !

« Il y a tout un tas de données scientifiques derrière cela. Des études ont montré qu’il est très bon pour les femmes d’avoir un orgasme trois fois par semaine. C’est bon pour leur santé mentale, leur santé physique et leur corps. C’est bon pour la régulation hormonale, la santé mentale et la santé physique des hommes. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se produisent. [Faire l’amour] deux à trois fois par semaine, va aussi vous aider à créer des liens très forts entre vous. » En bref, il faut avoir 2 à 3 relations par semaine avec son ou sa partenaire pour être pleinement épanoui (et en bonne santé).

Attention donc à ne pas tomber dans la routine. Pour beaucoup de couples, le fait d’être ensemble depuis de nombreuses années a rendu leur vie sexuelle un peu plus plate. Or, Maddock affirme qu’il est essentiel, qu’il est vital pour un couple d’avoir une vraie intimité. « Les personnes qui vivent une relation à long terme semblent devenir paresseuses et se disent ‘une fois par semaine, ça va’, ‘une fois par mois, ça va’, elles deviennent de plus en plus paresseuses, et vous vous éloignez l’un de l’autre. Donc deux à trois fois par semaine, ça permet aux gens de rester sur la bonne voie. » Autrement dit, il faut cultiver son couple et le désir, pour que tout fonctionne comme au premier jour.