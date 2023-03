Cette folle étude sur les films pour adultes et les couples

Une récente étude a été publiée, étude via laquelle on apprend qu’effectivement, les films pour adultes pourraient avoir un impact néfaste sur les couples et leur durabilité.

On le sait, certaines choses ne sont pas nécessairement très bonnes pour l’organisme. Tabac, alcool, malbouffe ou encore… Films X. En effet, le fait de regarder des films pornographiques peut considérablement impacter le corps, mais pas que. En effet, c’est tout autour de vous que les choses peuvent changer, notamment au sein de votre relation. Dans une récente étude publiée par des chercheurs dans le Journal of Sex Research, des scientifiques de l’université Brigham Young de l’Utah ont découvert que le porno peut être source d’insatisfaction et d’instabilité dans les relations. Résultat, il semble préférable pour tout le monde de laisser les films interdits aux moins de 18 ans, totalement de côté.

Pour en arriver à cela, les chercheurs ont décidé d’étudier pas moins de 3500 personnes, toutes engagées dans une relation sérieuse. Parmi les participants à l’enquête, 72 % se sont déclarés hétérosexuels, 17 % homosexuels et 11 % bisexuels. Parmi tous ces individus, 23 % ont déclaré qu’ils vivaient en concubinage, 12 % étaient remariés et 2 % vivaient une relation ouverte. Le reste vivait séparément. Les scientifiques ont ensuite classé les catégories pornographiques en deux :

La catégorie « générale » : on parle ici d’actes sexuels classiques, consentis ;

on parle ici d’actes sexuels classiques, consentis ; La catégorie « agressive » : on parle ici, d’actes « plus violents et décrivant des comportements non consensuels ».

Au début, les chercheurs pensaient que seule la catégorie “Agressive” pouvait avoir un impact sur les relations. Mais rapidement, il s’est avéré que les deux catégories étaient concernées. « Les résultats suggèrent que la consommation de pornographie générale et agressive est associée à une moindre satisfaction et stabilité dans la relation, même en tenant compte d’une série de variables potentiellement confondantes ».

Une étude qui va de pair avec une autre étude publiée en 2017, dans laquelle on apprenait que les couples qui regardaient des films X ensemble étaient plus susceptibles de divorcer. L’étude, qui a porté sur environ 2.000 couples américains, a révélé que ceux qui regardaient du porno avaient deux fois plus de chances de se séparer.