House of the Dragon : le premier épisode bat des records !

La nouvelle série HBO, House of the Dragon, est devenue la série la plus regardée de l’histoire de la chaîne. En effet, ce sont 10 millions de personnes qui ont regardé le tout premier épisode de cette étonnante nouvelle série issue de l’univers Game of Thrones créé par George RR Martin rien qu’avant-hier soir. Ce prequel de l’univers Game of Thrones était forcément très attendu par la communauté de fans. Mais pas que ! En effet les médias étaient eux aussi très curieux quant au résultat final. Mais après les premières minutes du tout premier épisode, force est de constater que personne n’était déçu et que toutes les attentes ont été comblées.

À titre de comparaison, le tout premier épisode de la série Game of Thrones navette alors attiré “que” 2,22 millions de téléspectateurs. Interrogé sur le sujet est le directeur de contenu chez HBO, mais également chez HBO max s’est exprimé sur le sujet. « C’était merveilleux de voir des millions de fans de Game of Thrones revenir avec nous à Westeros hier soir. House of the Dragon met en scène un casting et une équipe incroyablement talentueux qui se sont investis corps et âme dans la production, et nous sommes ravis de la réponse positive des téléspectateurs. Nous sommes impatients de partager avec le public ce que George, Ryan et Miguel ont encore en réserve pour cette saison. »

Chose plus étonnante encore, il n’y a pas que aux États-Unis que le tout premier épisode de l’univers Targaryen à susciter l’intérêt. En effet, que ce soit en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe, le tout premier épisode de House of the dragon s’est positionné en tête des films et séries les plus regardés de la journée ou de la soirée. Pour autant, de nombreux spectateurs se sont émus de voir à quel point ce show pouvait être si sanglant, choquant. Certains sont même allés jusqu’à demander à ce que HBO ajoute un avertissement au tout début de l’épisode afin de prévenir les personnes les plus fragiles où les plus jeunes. Pour en découvrir davantage, n’hésitez pas à regarder la bande-annonce ci-dessous.