Coupe mulet : à 8 ans, il émerveille le monde !

Âgé de 8 ans seulement, un jeune américain a émerveillé le monde de la coupe mulet avec son incroyable coupe de cheveux !

Tous les amateurs de mulet vous le diront, un mulet ce n’est qu’une simple coiffure (d’ailleurs, ce n’est pas si simple que ça de le faire pousser), c’est aussi et surtout… Un style de vie. Un constat partagé par un certain Emmitt Bailey. Jeune homme âgé de 8 ans, ce dernier vient de se faire connaître en remportant le championnat américain des coupes mulets en 2022. Le funky kid de Menomonie (c’est son surnom) dans le Wisconsin, a remporté la compétition avec un total de 9 896 votes. Derrière lui, deux jeunes, Epic Orta est arrivé deuxième avec 8 404 votes et William Dale Ramsey est arrivé troisième avec un total de 4 058 votes.

Emmitt, qui entretient sa coupe mulet depuis deux ans, était ravi de découvrir qu’il avait terminé en tête. « C’est cool que tant de gens te disent que tu as de beaux cheveux », a-t-il déclaré à BuzzFeed News. « Je pense que l’ambiance country des années 90 revient en force en ce moment. » a-t-il ajouté, expliquant que la plupart des gens pouvaient désormais supporter la critique et les moqueries liées aux mulets, puisqu’il y en a de moins en moins ! En effet, on voit depuis plusieurs années, un véritable regain d’intérêt pour cette science du cheveu et quand on voit les images des concours, ce n’est pas pour nous déplaire !

Erin, la mère d’Emmitt, a révélé qu’au départ, elle n’était pas très enthousiaste à l’idée d’une coiffure « affaires devant, fête derrière ». « Je n’étais pas d’accord tout de suite, mais ça fait maintenant partie de sa personnalité. Il aime juste faire son propre truc et avoir ses propres cheveux ». Les frais de participation au concours ont été reversés à Maggie’s Wigs 4 Kids, une association caritative du Michigan qui fournit des postiches aux enfants souffrant de cancer, d’alopécie, de brûlures ou d’autres troubles. Emmitt a gagné une paire de lunettes de soleil Pit Viper pour sa première place dans la compétition et 2 500 dollars en espèces. Il a l’intention de s’acheter un kart avec ses gains. Emmitt a la classe, et ce, jusqu’au bout !