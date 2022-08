Il parcourt 4.000 km pour récupérer ses AirPods !

Un homme a décidé de parcourir près de 4 000 kilomètres à travers le monde simplement pour récupérer ses AirPods.

En Angleterre, un jeune homme a raconté comme il a parcouru plus de 4 000 kilomètres à travers le monde dans le simple but de retrouver ses AirPods, volés cinq mois avant, par un homme bien mal attentionné. En effet, Lewis Ellis, originaire de Manchester en Angleterre, s’est rendu compte à la descente d’un vol en provenant de Bangkok, en Thaïlande, qu’il avait oublié ses AirPods.

Souhaitant retourner dans l’avion afin de les récupérer, il se heurte au refus du personnel de bord, qui lui explique qu’ils le lui seront restitués un peu plus tard, directement à l’aéroport. Mais quelques heures plus tard, Lewis se rend compte, grâce à l’application Find My, que ses AirPods n’étaient plus vraiment là.

Alors que beaucoup de gens auraient décidé d’en rester là et de s’en racheter, Lewis lui a décidé de s’envoler pour une improbable aventure afin de récupérer ses écouteurs. « Je ne sais pas qui les a pris, mais mes AirPods sont partis pour les vacances de leur vie. Je les ai vus s’envoler du Qatar vers Katmandou, avant de se rendre dans un petit village des montagnes de l’Himalaya surplombant le Népal. Ils ont ensuite fait une courte escapade en Thaïlande avant de se reposer à Doha. Je n’en pouvais plus, alors j’ai décidé de les retrouver ». Résultat ? 4 000 kilomètres de parcours et un voyage de près de 2 500 euros pour simplement récupérer ce qui lui appartient.

La finalité ? Les AirPods ont été récupérés à Doha. Lewis et deux amis rencontrés sur la route se sont rendus dans un grand immeuble où ils ont dû frapper à toutes les portes pour récupérer son bien. Après plusieurs refus, une porte s’est ouverte et les AirpPods étaient bel et bien là. Lewis a déclaré qu’il n’y avait « aucune rancune » concernant les AirPods et qu’il était « simplement heureux de les récupérer ». Une histoire hautement improbable donc, qui ne manquera pas de susciter le buzz et l’intérêt !