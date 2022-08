Better Call Saul, la série terminée et célébrée !

Better Call Saul est officiellement terminée, ce qui devrait laisser un vide, surtout après le grand succès du show ! Mieux que Breaking Bad ?

Breaking Bad a été considéré (et l’est toujours, d’ailleurs), comme étant l’une des meilleures séries de l’histoire, si ce n’est LA meilleure. Mais récemment, celle-ci a été challengée. Mais par laquelle ? Better Call Saul, le spin-off réalisé sur l’avocat véreux de la série. Sorti le 15 août dernier, le dernier épisode a ému les fans au point que bon nombre d’entre eux aient estimé que le show était probablement meilleur que la série originelle. Un point de vue plutôt controversé, on ne pas se le cacher, même si après 6 saisons et 63 épisodes, ont imagine que tout le monde a eu le temps de se faire son petit avis.Un utilisateur des médias sociaux a déclaré : « C’est enfin le moment de le dire. Better Call Saul > Breaking Bad. » Un autre internaute est allé un peu plus loin, affirmant, « Cette fin de Better Call Saul était si merveilleusement écrite. Pour moi, elle était même meilleure que celle de Breaking Bad. C’est seulement un peu triste [est] que cet univers de Breaking Bad se termine. »

Quid des critiques ? Certaines personnes, comme au Times, semblent estimer que oui, Better Call Saul est le show des dernières années. D’autres en revanche vont plus loin, estimant que contractuellement, il est obligatoire pour les journalistes de monter les deux séries l’une contre l’autre. Or, cela n’a aucun sens. Finalement, Breaking Bad est toujours autant loué pour son suspense, notamment au cours de la saison 4 qui restera comme l’un des grands chefs-d’œuvre de Vince Gilligan, le réalisateur. À côté, Better Call Saul a été en mesure de conserver tout l’univers du show, en le modifiant légèrement, notamment grâce à la relation entre Jimmy et Kim. « Cela fait de Breaking Bad une série plus excitante et plus facile à revoir, peut-être, mais pas une série qui m’a marqué avec la force de caractère de Better Call Saul » explique un journaliste du Hollywood Reporter.

Better Call Saul est donc un genre de Breaking Bad en plus mature. Parfait pour clôturer ce chapitre ? En juin dernier, le patron d’AMC, Dan McDermott, a déclaré que la porte de la chaîne « est toujours ouverte » pour un autre spin-off, mais Gilligan et Gould n’ont pas de projets immédiats pour aller plus loin. Du moins, à ce jour car comme vous le savez, il ne faut jamais dire jamais. D’ailleurs, on a beaucoup évoqué ces derniers temps, un possible spin-off sur le personnage de Gus Fringe, l’est des grands, très grands méchants de Breaking Bad. On imagine que là encore, le succès serait au rendez-vous… Mais encore un peu de patience, visiblement !