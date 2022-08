Malaisie : il fait fumer un bébé sur une vapoteuse !

En Malaisie, un homme a fait fumer un bébé sur une vapoteuse. Résultat ? Pour cet acte incompréhensible, il risque jusque 20 années derrière les barreaux !

En Malaisie, un homme de 23 ans risque jusque 20 années de prison. En effet, ce dernier a eu l’excellente idée de se filmer en train de faire tirer un bébé, sur une cigarette électronique. Une vidéo devenue virale, qui pourrait donc lui coûter très cher si, d’aventure, l’individu venait à être reconnu coupable. Selon le commandant de la police du district du Johor Baru du Nord, Rupiah Abd Wahid, le bébé appartenait à la sœur de l’ami du suspect. La mère, sa sœur et l’homme se trouvaient dans un restaurant lorsqu’il a placé la vape, qui ne fonctionnerait pas, dans la bouche du bébé de sept mois.

Rupiah a expliqué : « Tout à coup, l’homme qui portait le bébé a placé en plaisantant l’e-cigarette non fonctionnelle dans la bouche du bébé. Cela a été enregistré par la sœur de la mère qui l’a posté sur les médias sociaux et c’est devenu viral ». On peut y voir l’individu placer la cigarette électronique dans la bouche de l’enfant avant de la retirer quelques secondes plus tard, laissant entendre que celle-ci était fonctionnelle et, par ricochet, que l’enfant était en train de fumer. C’est la mère du bébé qui a déposé plainte, entraînant de fait, l’ouverture d’une enquête. L’individu a vite été arrêté.

Mais alors, que risque l’homme ? Si un tribunal le déclare coupable, il risque une peine de 20 ans de prison, une amende de 50 000 RM, soit environ 9.000 euros. Bien que la cigarette électronique n’était pas fonctionnelle, il pourrait en fait être accusé et être reconnu coupable d’avoir mis un enfant en danger, délibérément, alors qu’il en avait la garde. Un sentiment partagé sur les réseaux sociaux ou beaucoup d’individus sont montés au créneau afin de fustiger l’attitude de l’homme et surtout, celles des personnes qui pourraient être tentées de faire de même. « Même si le bébé n’a pas vapoté, savez-vous ce qu’il y a à l’intérieur ? Si vous utilisez la dosette/vapeur, ne la partagez pas avec d’autres personnes. Savez-vous combien de germes sont stockés dedans ? » pouvions-nous ainsi lire !