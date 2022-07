Découvrez l’homme le plus radioactif de l’histoire

Aux USA, un homme de 59 ans a longtemps été considéré comme le plus radioactif au monde. Cela ne l’a pas empêché de vivre 20 ans de plus.

Vous n’êtes pas sans savoir que le nucléaire est radioactif. Il est donc impératif de se protéger en cas d’exposition. Pour autant, dans les années 40, cela n’était pas nécessairement connu de tout le monde. Par exemple, au cours de l’année 1945, au moment du développement du projet Manhattan (le nom du projet donné lorsque les USA étaient en cours pour l’armement nucléaire), les scientifiques se sont dits qu’ils allaient étudier la façon dont le plutonium pouvait impacter l’organisme. Au total, ce sont des expériences menées sur 18 personnes âgées de 4 à 69 ans qui ont été réalisées dans une série d’hôpitaux sélectionnés pour l’occasion. Un homme, Albert Stevens, faisait partie des « heureux élus ».

Stevens a été sélectionné pour l’essai parce que les médecins pensaient qu’il était atteint d’un cancer de l’estomac. Tous estimaient d’ailleurs qu’il était voué à la mort. Ainsi, ils ont décidé de réaliser leur expérience, sans lui dire. Un récent rapport déclassifié sur ces incroyables expériences confirme que le peintre n’a jamais été informé de ce qu’on lui injectait. Stevens aurait ainsi reçu 131 kBq (3,55 µCi) de plutonium. Un plutonium qui est resté en lui, jusqu’à la fin de sa vie. Problème ? Stevens ne souffrait pas d’un cancer de l’estomac, mais d’un ulcère.

Les médecins qui l’ont opéré n’ont pas pris la peine de le dire à Stevens et l’ont renvoyé chez lui une fois qu’il s’est remis de son opération. Durant tout le reste de sa vie, Stevens a reçu une dose de rayonnement estimé à 6 400rem (soit 300/an), alors que la dose annuelle autorisée aux USA est désormais de 5rem à l’année. Cela ne l’a pas empêché de vivre 20 ans de plus. Il est décédé en 1966, à l’âge de 79 ans, d’une maladie cardiaque. Le plus fou ? Personne au sein du groupe n’est décédé immédiatement à la suite de l’exposition au plutonium.