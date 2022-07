McDo, Amazon : les prix explosent de partout

En France, en Angleterre ou ailleurs, c’est le même constat. En effet, que ce soit McDo ou Amazon, les prix augmentent de partout !

C’est la crise, pour tout le monde. En effet, que ce soit pour les courses « classiques », pour les sorties ou pour l’essence, on voit bien qu’absolument tous les prix augmentent. Mais même McDonald’s si met ! En effet, au Royaume-Uni, le groupe a confirmé la première hausse en 14 ans du prix de son cheese, passant de 1,18eu à 1,42eu. Une annonce qui est parvenue quelques jours après celle confirmant le retour des potatoes et de leur sauce creamy deluxe… Ce qui a le don de faire un peu passer la pilule auprès des amateurs du fast-food ayant vu le jour en 1955. Mais voilà, la réalité est là.

Face à la flambée des prix, McDonald’s a dû prendre une décision radicale en augmentant de 20% le prix de son cheeseburger. « Cet été, nos restaurants ajouteront entre 10 pence et 20 pence à un certain nombre de nos menus touchés par l’inflation », a expliqué dans un mail, le PDG de McDonald’s Royaume-Uni et Irlande,Alistair Macrow. Nous vivons des temps très difficiles et nous voyons tous les coûts des articles de tous les jours, comme la nourriture et l’énergie, augmenter d’une manière que beaucoup d’entre nous n’ont jamais connu. Toute augmentation de prix n’est pas une bonne nouvelle, continue l’homme d’affaires. Certains prix ne sont pas affectés et d’autres continueront de varier d’un restaurant à l’autre. » confirmant en outre avoir tout fait pour repousser l’échéance.

Cette hausse des prix, McDonald’s n’est pas la seule à y avoir réfléchi. Amazon s’est également laissé tenter. À partir du 15 septembre prochain, l’abonnement Prime coûtera non pas 49 euros, mais bien 69. Une hausse subite et inattendue pour de milliers de personnes qui ne s’attendaient pas à ça. De son côté, le groupe évoque des contraintes là aussi financières, liées aussi bien à la hausse du prix des emballages en carton et en plastique, qu’à la hausse du prix du carburant. Une sortie qui n’a absolument pas fait plaisir à la grande majorité des abonnés. Sur les réseaux sociaux, on a ainsi pu voir de nombreux déçus.