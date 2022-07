Un garde de la reine Elizabeth hurle sur une touriste !

En Angleterre, une jeune femme s’est faite surprendre par l’un des gardes de la reine Elizabeth II qui n’a pas hésité à lui crier dessus.

En Angleterre, une femme a un peu malgré elle, découvert pourquoi il ne faut jamais envahir l’espace personnel d’un des gardes de la reine. Londres est l’une des villes les plus fréquentées du monde et, en tant que telle, elle est bondée de touristes qui débarquent dans la capitale dans l’espoir d’une rencontre fortuite avec Elisabeth II en personne (sauf que, spoiler, cela n’arrive absolument jamais). Ainsi, plutôt que de repartir bredouille, beaucoup prennent une photo de Buckingham Palace ou de l’un des quelques gardes de la reine. Or, dans quelques rares situations, ces mêmes gardes n’hésitent pas à hausser le ton, la faute à des touristes un peu trop impétueux.

En effet, certains pensent que ces militaires bien habillés ne font que s’amuser… Mais ils font tout sauf cela. Un seul faux mouvement et ils peuvent et risquent fort de vous tuer. Une femme ne semble d’ailleurs pas l’avoir vraiment compris, au point d’avoir la peur de sa vie en recevant une forte réprimande de la part de l’un des gardes de la reine. Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut voir la touriste aux cheveux blonds s’approcher du cheval et se rapprocher de son visage. L’animal tourne alors sa tête dans sa direction, obligeant la femme à reculer.

Dans l’espoir de s’approcher un peu plus du cheval, elle tente alors de saisir ses rênes, au grand dam du garde qui se trouve sur son dos. Repérant son geste, le garde lui ordonne de s’arrêter en criant : « Tenez-vous à l’écart du sauveur de la Reine, ne touchez pas aux rênes ! ». Effrayée, la jeune femme sursaute de peur, tout en mettant la main contre sa poitrine. « Nous ne retournerons jamais à Londres après cet incident » a-t-elle ajouté sur ses réseaux sociaux alors que la vidéo, elle, a été regardée à plus de 4 millions de reprises. « Personne ne devrait jamais toucher les rênes d’un cheval – les gens ne comprennent pas ça. Super soldat ! » pouvions-nous ainsi lire en commentaire, parmi tant d’autres.