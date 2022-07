Cet hôtel grec fait rêver des milliers de personnes !

En Grèce, un hôtel a décidé de se la jouer Maldives. Résultat ? Des milliers de personnes rêvent de s’y rendre. On vous dit tout dessus !

Les Maldives ? Les Seychelles ? Tout cela, c’est terminé ! En effet, un petit village grec a décidé de faire la part belle aux logements de luxe… Directement sur l’eau et ce, à des frais beaucoup moins importants qu’à l’autre bout du monde. Le Stella Island Luxury Resort & Spa, en Crète, a été décrit comme « une expérience des Maldives dans la mer Méditerranée« , et ce pour une fraction du prix. Réservé aux adultes, cet hôtel offre d’improbables services, allant de la salle de sport à des restaurants (pas moins de 5 !), ainsi qu’un spa ultra-moderne. Bref, vous aurez la sensation d’être choyé le temps de votre séjour sur place et ça, ce n’est clairement pas pour vous déplaire. L’établissement, en plus de ces options, dénombre pas moins de 225 chambres. Un hôtel de taille moyenne donc, pour ne pas avoir l’impression qu’on vous marche dessus comme dans d’autres endroits très prisés de la Grèce, tel Santorin.

On peut lire sur le site web : « Ces Over Water Bungalows ajoutent une dimension supplémentaire à des vacances au Stella Island Luxury Resort : décorés de bois et de verre, dans un décor tropical, les hôtes ont un accès direct à la piscine depuis chaque terrasse de bronzage. La salle de bains se compose d’une douche à l’italienne et de deux lavabos. » Bien évidemment, cet hôtel représente un petit budget. Il faut compter près de 250 euros la nuit. Un prix assez élevé, mais loin des chambres à plus de 1 000 euros la nuit aux Maldives. En fonction des saisons en revanche, le montant peut grimper. Près de 300 euros en octobre ou 600 euros pendant les vacances scolaires.

Et si le complexe ne vous suffit pas, vous pourrez vous adonner à de nombreuses activités à proximité, du trekking à l’équitation en passant par la plongée sous-marine, sans oublier les monuments et les musées pour les moins actifs d’entre nous. Un hôtel qui jouait d’une « excellente » note 4,5 sur 5 sur Tripadvisor. « Honnêtement, je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne retournerions pas sur l’île Stella. » Pouvions-nous lire en commentaire. À cela, s’ajoute le fait que la Grèce ne soit qu’à quelques heures de vol depuis la France (3 heures environ)… Vous obtenez alors le combo idéal pour des vacances de luxe au meilleur prix. De quoi être dépaysé sans exploser son budget, si vous avez un peu d’argent de côté. Alors, prêt à profiter ?