Angleterre : ils descendent les 55 mètres d’une attraction

En Angleterre, des gens ont été forcés de descendre d’une attraction de 55 mètres de haut, à pied, après qu’elle ait cessé de fonctionner !

Au Royaume-Uni, la situation a bien failli dégénérer. En effet, alors que le pays faisait face à une incroyable vague de chaleur, beaucoup de personnes se sont dit qu’il serait judicieux d’aller faire un tour dans un parc à thèmes, notamment pour les montagnes russes. Ainsi, certains se sont rendus au Alton Towers, dans la région du Staffordshire. Malheureusement pour eux, rien ne s’est passé comme prévu. En effet, il se sont retrouvés coincés, sous une chaleur intenable, tout en haut des montagnes russes de l’attraction Oblivion. Pour ceux qui ne connaissent pas Oblivion, c’est un manège qui vous suspend dans les airs à une hauteur de 55 mètres, avant de vous entraîner dans une improbable chute. Un moment franchement peu agréable pour beaucoup et ça, on veut bien l’imaginer.

« Une navette d’Oblivion s’est arrêtée en haut. La procédure d’évacuation a commencé, les barrières jaunes sont sorties sur la piste de freinage« , a expliqué Dean, un spectateur présent ce jour-là. « Les préparatifs étaient en cours pour évacuer les passagers de la navette au sommet. Il était clair que le manège ne pouvait pas être redémarré ». En effet, les gens présents ce jour-là ont été forcés de redescendre… À pieds ! A près de 55 mètres de hauteur, on peut effectivement imaginer que cela fasse tout drôle. Interrogé, le patron d’Oblivion n’a pas manqué de réagir, reconnaissant un petit problème, mais surtout, une procédure bien rodée, qui s’est parfaitement bien déroulée.

« Le manège a fonctionné exactement comme il a été conçu. Conformément à nos procédures bien rodées, les clients ont été aidés à sortir du manège et ont immédiatement reçu de l’eau, de la nourriture, des chapeaux et sont repartis heureux de poursuivre leur journée au parc. A aucun moment la sécurité des invités n’a été compromise ». Naturellement, les images ont surpris et choqué beaucoup de monde. On imagine d’ailleurs que beaucoup réfléchiront désormais à deux fois avant de se rendre dans un parc d’attractions afin de participer à de telles attractions, même si tout s’est bien terminé. En effet, une personne aurait très bien pu y perdre la vie. D’ailleurs, sur internet, certains n’ont pas manqué de se moquer… « Bien fait pour eux. Je n’ai pas envie d’aller à Alton Towers par ce temps. Les visiteurs d’Alton Towers obligés de descendre de l’Oblivion ».