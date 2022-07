Angleterre : elle sort une heure et revient brûlée !

En Angleterre, une jeune femme est sortie une heure pour prendre le soleil, avant de revenir souffrant d’importantes brûlures !

Si la France a été frappée (et l’est toujours) par une grande canicule qui a vu certaines villes exploser leur record de chaleur, comme La Rochelle, où il a fait 41.7 degrés, ou Nantes, qui a vu le mercure grimper à 42.2 degrés. En Angleterre, la situation a été quasi-similaire. En effet, le pays est passé en vigilance rouge pour la toute première fois de son histoire. Les températures ont effectivement dépassé les 35 au point même de flirter avec les 40 degrés dans certains endroits. Pour fêter l’occasion, une jeune femme, Eva Jones, a décidé d’aller bronzer un petit peu. Malheureusement pour elle, 60 minutes auront été de trop. En effet, celle-ci s’est retrouvée avec d’intenses brûlures.

En effet, la jeune femme a commencé à partager des images de son visage, dans lesquelles les cloques s’aggravent progressivement. Eva a ensuite confirmé qu’elle avait souffert d’un coup de chaleur. Beaucoup de personnes dans les commentaires, face à la violence du coup de chaud, lui ensuite demandé si elle avait mis de la crème solaire avant de sortir. Sur TikTok, un utilisateur a commenté : « Venant d’une rousse. Si vous n’avez pas de crème solaire, ne sortez que pour une demi-heure maximum, j’ai aussi appris à la dure. » Ces images ont d’ailleurs poussé certains à revoir leurs plans… « J’étais censé aller à la plage pendant des tas d’heures demain, mais maintenant j’ai vu ça »

En bref, la situation est complexe pour tout le monde. N’hésitez donc pas à vous hydrater, à boire de l’eau et à rester au contact de vos proches. Enfin, évitez de boire de l’alcool. En ce qui concerne la consommation excessive d’alcool, il s’agit d’un diurétique, ce qui signifie qu’il vous fait uriner davantage. Et lorsque vous urinez plus, vous vous déshydratez davantage et donc, vous buvez plus, etc… « L’alcool est un diurétique, ce qui signifie qu’il encourage les reins à perdre un surplus de liquide. » pouvions-nous lire sur internet. « La combinaison de l’augmentation de la transpiration dans la chaleur et de l’augmentation des visites aux toilettes signifie que vous perdez plus de liquide que vous n’en absorbez et que vous vous déshydratez, à moins que vous ne remplaciez le liquide perdu en buvant de l’eau. »