(VIDEO) Le Seigneur Des Anneaux : première bande annonce !

Amazon Prime vient de confirmer l’arrivée prochaine de la nouvelle série Le Seigneur des Anneaux en proposant la première bande annonce !

Le 2 septembre prochain arrive sur Amazon Prime, la nouvelle série Le Seigneur des Anneaux. Pour vous faire patienter, les producteurs ont décidé de dévoiler le trailer, la bande-annonce. La série, intitulée « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir » se plongera dans le Second Âge du monde fantastique de J.R.R. Tolkien, des milliers d’années avant les événements du Hobbit et de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Seuls quelques personnages historiques et mythiques du show réapparaîtront, comme Gandalf,la reine des Elfes Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) et Isildur (Maxim Baldry). Certains noms bien connus des amateurs de l’univers, pour une expérience encore plus dingue.

La série aura en fait pour objectif, de nous raconter comment nous avons fait, du moins, comment les habitants de la Terre du Milieu ont fait, pour en arriver à une telle situation. La bande-annonce officielle nous fait traverser des paysages époustouflants, nous plonge dans les profondeurs de cales naines scintillantes remplies de richesses inouïes et nous offre une vue des champs labourés par des hobbits heureux. Absolument tout semble idyllique. Mais ce n’est qu’en surface ! Comme vous pouvez vous en douter, de graves sinistres laissent supposer l’arrivée et le déclenchement d’événements qui pourraient bien tout chambouler (et qui d’ailleurs, vont le faire).

Bien évidemment, de nouveaux personnages vont faire leur apparition, de même que de nouvelles intrigues, de nouvelles histoires. La série promet, par exemple, de nous faire découvrir l’histoire même de la forge des anneaux ainsi que la folle montée en puissance de Sauron et surtout, la fin de l’âge d’or des Elfes et des Hommes. Plus d’un milliard de dollars a été investis dans ce show qui sera diffusé dans les prochaines semaines. De là à faire de ce show, la série fantastique des prochaines années, un peu à l’image de Game of Thrones ? Les attentes sont, en tout cas, bien réelles, que ce soit chez les fans du show, du livre et de l’univers de manière générale.