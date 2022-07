Canicule : pensez (encore) à vous protéger

La France s’apprête à connaître un nouvel épisode de canicule assez complexe à gérer. Pensez à vous protéger vous et vos proches !

Ce n’est un secret pour personne, les prochains jours s’annoncent chauds voire même, très chauds. Il y a quelques semaines, la France suffoquait déjà, avec des températures qui parfois, atteignaient les 40 degrés (localement tout du moins). Les prochains jours s’annoncent aussi chaud… Si ce n’est plus. En d’autres termes, cela ne laisse absolument rien présager de bon pour la suite. Sont ainsi attendus, 38 degrés dans le Sud-Ouest et 36 degrés dans la région du Rhône. Les mieux lotis ? En Manche, avec près de 27 degrés. Pour le moment, cela reste encore respirable, mais les prochains jours s’annoncent plus complexes encore, avec des pointes attendues à 38 degrés dans le Nord, comme à Reims et jusqu’à 41 degrés voire plus, dans le Sud.

Face aux risques, Météo France a décidé de placer pas moins de sept départements en vigilance Orange. Ces sept départements sont tous situés dans le Sud et le Sud-Ouest. Il s’agit de l’Ardèche, de la Drôme, de la Haute-Garonne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne et enfin, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Cette décision intervient après que des incendies aient commencé à ravager les Landes et la Girdone. A ce jour, plus de 6.500 personnes ont été évacuées par de Landiras et La Teste-de-Buch et plus de 1.400 hectares ont été réduits en cendre. Personne n’a toutefois été blessé.

Face aux fortes chaleurs et à la canicule, une seule solution : prévoir, anticiper et appeler. Prévoyez et anticipez vos heures de sorties. Privilégiez les horaires tôt en début de journée ou tard, lorsqu’il fait nuit et que les températures sont plus fraîches. N’hésitez pas non plus à boire de l’eau, beaucoup d’eau et à appeler vos proches. Prendre des nouvelles permet de rappeler les gestes de base, afin de s’assurer que tout le monde aille bien. Le cas échéant, cela offre la possibilité d’appeler les secours et d’anticiper le moindre problème.