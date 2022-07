Bloqués 1h30 dans un avion, sous d’horribles conditions

En France, un groupe de passager s’est retrouvé bloqué pendant une heure et demi dans un avion, sans eau, sous plus de 40 degrés.

Ce n’est un secret pour personne : il fait chaud, voire très chaud et les températures sont amenés à grimper toujours davantage. Mais vous êtes probablement chez vous ou au frais voire peut-être même dans une piscine, ce qui n’est pas une mauvaise chose. D’autres en revanche, n’ont pas cette chance. C’est notamment le cas des passagers de la compagnie British Airwaves qui, à l’occasion d’un vol qui s’est finalement mal passé. La raison ? Ces derniers sont restés 90 minutes dans l’avion, sur le tarmac, sans climatisation. Les passagers sont montés à bord de leur avion le 10 juillet dernier, à 19h35, alors qu’ils étaient à Nice. Malheureusement, leur vol n’a pas décollé en temps et en heure.

Le personnel de cabine et les pilotes se sont excusés auprès des passagers qui sont restés au sol pendant une heure et demie avant que le pilote ne fasse finalement débarquer les passagers et les fasse attendre dans la passerelle aérienne pour essayer de se rafraîchir, tandis que le personnel distribuait de l’eau. En effet, ces derniers sont restés plus de 90 minutes, sans rien, sous une horrible chaleur (entre 40 et 43 degrés selon certaines estimations. On imagine donc aisément leur mécontentement ! « C’est honteux. Il fait plus chaud que l’enfer dans cet avion. British Airways nous tue à petit feu » a lancé un passager, visiblement dépassé par les évènements.

Que ce soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux, les personnes présentes à bord ont effectivement laissé éclater leur colère, ne comprenant pas comment il était possible de laisser une centaine de personne comme ça. D’ailleurs, deux passagers ont dû être évacués plus tôt de l’avion car ils sont tombés malades en attendant le décollage dans la chaleur. Pire encore, trois personnes se seraient plaintes à l’arrivée, affirmant au personnel de bord qu’ils avaient l’impression qu’ils allaient « s’évanouir » pendant le décollage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les raisons liées à tout cela et surtout, pour éviter qu’à l’avenir les passagers ne soient à nouveau bloqués sous des chaleurs intenables.