Netflix : ce nouveau show qui choque tout le monde

Sur Netflix, une nouvelle série relatant l’histoire d’un crime horrible a vu le jour laissant les spectateurs, choqués et décontenancés.

Une série Netflix qui laisse, sans voix. C’est ainsi qu’on pourrait présenter The Girl In The Picture, ce nouveau show proposé sur la plateforme américaine. Cette série historique relate une histoire vraie, celle de Sharon Marshall. Cette femme a vécu toute sa vie sous une fausse identité. Une véritable identité uniquement révélée au moment de sa mort (bien mystérieuse) survenue en 1990. Ce film est un must-see pour les fans de documentaires tels que Don’t F*ck With Cats et American Murder : The Family Next Door. Une sortie qui intervient après que le journaliste d’investigation Matt Birkbeck ait relaté l’histoire de Sharon dans ses romans A Beautiful Child et Finding Sharon.

Dans ces ouvrages, ce dernier revient avec précision sur la façon dont la jeune femme est passée du statut d’adolescente ambitieuse à celui de mère de deux enfants avec un mari violent. Un film intrigant, prenant, dont le synopsis officiel est le suivant : « La mort mystérieuse d’une jeune mère et l’enlèvement subséquent de son fils font éclater un mystère vieux de plusieurs décennies sur la véritable identité de la femme et sur le fugitif fédéral meurtrier au centre de tout cela. » Une histoire prenante et surtout choquante, à laquelle personne ne s’attendait vraiment.

Après avoir vu les événements se dérouler dans le documentaire, un téléspectateur a écrit sur Twitter : « Girl In The Picture sur Netflix est absolument l’une des choses les plus horribles, écœurantes et effrayantes que j’ai regardées. Les mots me manquent ». « C’est peut-être l’un des documentaires sur les crimes réels les plus choquants et les plus horribles que j’aie regardés depuis longtemps ! » s’est empressé d’ajouter un second. Pour les fans qui cherchent à en savoir plus sur l’histoire de Marshall, Netflix publie également une mini-série audio spéciale en cinq épisodes, également intitulée Girl in the Picture, qui comprendra « des informations complémentaires et des interviews non vues dans le film ».