Afrique du Sud : internet célèbre la mort d’un braconnier

En Afrique du Sud, un chasseur d’animaux et de trophées a été retrouvé mort. Une annonce qui a… Été fêtée par des milliers de personnes.

En Afrique, Riaan Naude, 55 ans, a été abattu. Sa particularité ? Il était connu pour être un chasseur d’animaux plutôt prolifique. Il avait d’ailleurs créé une société, Pro Hunt Africa. Ce dernier a finalement a été retrouvé mort à côté de sa voiture à Limpopo, en Afrique du Sud. Un décès confirmé le porte-parole des services de police sud-africains, le lieutenant-colonel Mamphaswa Seabi.

« L’homme était allongé, le visage relevé, et il y avait du sang sur sa tête et son visage », a-t-il déclaré. Sur place, la police a trouvé deux fusils de chasse, des munitions, des vêtements, de l’eau, du whisky et un pyjama. Il semble qu’il était en route pour aller chasser. Seabi a ajouté : « Le motif de l’attaque et du meurtre qui s’en est suivi est inconnu à ce stade. » Les premières informations laissent effectivement supposer une « mise à mort ». D’après un rapport du Mirror, un camion blanc s’est arrêté à côté de la Naude et a tiré sur le chasseur, au niveau de la tête.

Ce qui gênait chez cet homme ? Son attrait pour la chasse et ses trophées. Naude a effectivement présenté Pro Hunt Africa comme une « équipe de chasse et de safari écologique » située dans le nord de l’Afrique du Sud et travaillant en Afrique du Sud, au Zimbabwe et au Mozambique. Pour autant, les nombreuses photos postées laissaient entendre l’inverse : une équipe fascinée par le fait d’abattre des animaux.

Sur place, le Heritage Protection Group, un groupe à but non lucratif qui lutte contre le braconnage des rhinocéros, a affirmé que les autorités recherchent désormais deux suspects impliqués dans le meurtre du chasseur. De leur côté, les internautes ont… Célébré la mort de Naude. Les comptes de médias sociaux de son entreprise, Pro Hunt Africa, ont été inondés de commentaires jubilants sur le fait que le chasseur est devenu le chassé. Controversé, Naude était effectivement détesté par une grande partie des amoureux de la nature et des animaux.