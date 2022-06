Il se promène en costume BDSM et terrorise un village

En Angleterre, un homme s’est promené en costume latex BDSM, terrorisant tout un village au passage. La police est sur le coup.

Un homme masqué terrorise de petits villages en Angleterre. C’est en tout cas ce qu’il ressort des dernières informations locales. Pour autant, cette menace est un peu… Particulière : une menace masquée dans un body en latex. Et apparemment celle-ci est de retour pour faire peur aux habitants de Claverham et Yatton. Car oui, ce n’est pas la première fois qu’un tel individu se fait remarquer (peut-être le même, d’ailleurs). En effet, ces dernières années, un certain nombre d’observations ont été faites dans ces petits villages très tranquilles d’un homme masqué vêtu d’un costume BDSM, rôdant de manière menaçante.

Comme toujours, la police a été appelée à la rescousse et s’est mise à le rechercher. Des hélicoptères et des chiens renifleurs ont même été déployés. Pour autant, jamais personne n’a été en mesure de découvrir l’identité de ce drôle d’individu. Peut-être que les derniers éléments permettront d’y voir plus clair… Selon le Daily Star, média britannique, Keira Elston, une jeune assistante pédagogique de 19 ans et son petit ami rentraient chez eux, aux alentours d’une heure du matin, lorsqu’ils sont tombés nez à nez avec le personnage déguisé.

Alors qu’ils atteignaient le rond-point de Claverham Road, son petit ami a soudainement remarqué quelqu’un et a dit : « Il y a un homme ». L’homme masqué, vêtu d’une combinaison en latex, s’est approché du couple et Keira se souvient qu’il se tenait debout, les jambes écartées et les bras tendus « comme s’il était fier » et qu’il voulait qu’elle se souvienne de cette rencontre. « J’ai peur de penser à ce qui se serait passé si j’avais été seule. » ajoute-t-elle. Une expérience assez terrifiante, mais qui a permis d’obtenir de nouvelles informations sur l’homme, notamment au niveau de sa taille. Du côté des habitants de la région, un groupe a été créé afin que tout le monde puisse se promener ensemble, en même temps, sans prendre le risque de se faire attaquer.