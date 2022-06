USA : Grève de sexe après l’interdiction de l’avortement

Aux USA, les femmes menacent désormais de grève de sexe afin de dénoncer la décision de la Cour Suprême de Justice de revenir sur le droit à l’avortement.

Le monde entier reste sous le choc de l’annonce de la Cour suprême américaine d’abroger, ni plus ni moins, l’arrêt Roe vs Wade, sur le droit à l’avortement. Depuis ? De nombreuses manifestations ont lieu un peu partout à travers les USA. Pour autant, cela n’a rien changé et certains pays ont d’ores et déjà confirmé que l’avortement n’était plus possible chez eux. Le Missouri, par exemple, est devenu le premier des 50 États américains à aller en ce sens. Furieuses, certaines femmes ont prévu la revanche ultime pour les hommes : pas de sexe du tout.

Lors d’une manifestation à New York, l’ambulancière Brianna Campbell a révélé qu’elle n’aurait pas de relations sexuelles avec les hommes qui n’ont pas subi de vasectomie. « Si vous êtes un homme qui refuse de subir une vasectomie, même si elle est réversible, et que vous n’êtes pas dans la rue pour défendre mes droits, vous ne méritez pas d’avoir des relations sexuelles avec moi », a-t-elle déclaré au New York Post. En fait, pour certaines femmes, cet arrêt démontre tout le pouvoir de l’homme sur la femme, au point même que sa vie sexuelle est plus importante que le droit de la femme.

« Je pense qu’il est tout à fait justifié que nous retenions le Saint Graal que les hommes semblent considérer comme important, pourquoi ne devrions-nous pas le retenir si nous avons toujours peur qu’ils ne mettent pas de préservatif [ou] qu’ils l’enlèvent [à mi-chemin sans consentement] » a expliqué Caroline Healey. D’autres, comme Maya Demri, ont été victimes de viols. Résultat, cette décision est incompréhensible pour elles. De fait, les hashtag #SexStrike et #Abstinence ont explosé aux USA. De grandes manœuvres sont attendues dans les jours prochains et de grandes entreprises comme des États (le Canada notamment) ont confirmé être prêts à payer et venir en aide aux femmes concernées qui souhaitent se faire avorter.