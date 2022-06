Vidéo : il se bat contre un crocodile avec une poêle !

En Australie, un homme a été filmé en train de se battre avec un crocodile avec… Une poêle à frire. une scène incroyable, qui a suscité le buzz.

Une vidéo absolument incroyable ! En effet, sur les réseaux sociaux, tourne une vidéo assez insolite dans laquelle nous pouvons voir un vaillant Australien en train de repousser un crocodile plutôt énorme, avec une poêle à frire. Oui, vous avez bien lu, une poêle à frire ! Kai Hansen, de Darwin, a frappé Fred, un crocodile d’eau salée, sur le museau lorsqu’il s’est subitement avancé vers lui en vue de l’attaquer. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Kai Hansen est en fait le propriétaire du Goat Island Lodge, situé sur les rives de l’Adélaïde. Un lodge dans lequel se trouve Casey, une femelle crocodile que Fred ne cesse de harceler depuis sa récente arrivée dans le coin.

Selon 9 News, le Goat Island Lodge est un endroit très prisé par les touristes qui cherchent à s’approcher des crocodiles. Malheureusement pour lui, Fred commence à prendre un peu trop de place au point que Casey ait été forcée d’élire domicile dans un autre endroit, toujours à proximité du lodge. La seule solution ? Forcer Fred à quitter les lieux. Ainsi, une équipe de récupération des crocodiles sera bientôt envoyée sur place afin d’aider le propriétaire des lieux et surtout, permettre à Casey de reprendre place là où elle a toujours vécu.

King Kai from Goat Island pub on Adelaide River.

Reason #1876 to love the Territory 🐊 pic.twitter.com/7ZU8enIwy4 — Amy Sinclair (@amy_sinclair9) June 20, 2022

La vidéo d’Hansen face à Fred elle, est absolument incroyable. On peut voir le crocodile s’approcher et attaquer Kai avant de se prendre un coup de poêle sur le museau. La scène a rapidement faire le buzz, « Nous faisons les choses différemment en Australie, comme frapper l’alligator/crocodile avec une poêle à frire » pouvions nous lire sur les réseaux sociaux. D’autres personnes ont également fait le rapprochement avec Crocodile Dundee. Il faut dire que les crocodiles d’eau salée, comme Fred, sont considérés comme étant relativement agressifs. Ils peuvent atteindre jusque 7 mètres de long… De quoi calmer les plus téméraires donc.

Heureusement, la plupart du temps, les attaques concernent des animaux domestiques, du bétail bien qu’il existe également des attaques mortelles sur des humains. La dernière attaque remonte à quelques mois. Une femme se baignait dans un lac que les autorités ne considéraient absolument pas comme étant à risque. Une attaque surprise donc, bien que la pauvre victime ait survécu. Rapidement prise en charge à l’hôpital, elle était remise sur pieds au bout de quelques semaines.