Découvrez l’homme le plus sexy au monde, selon la science

Selon la science, Robert Pattinson serait effectivement, l’homme le plus sexy au monde. Une affirmation rendue possible par la science.

La science a parlé : Robert Pattinson serait l’homme le plus séduisant au monde. Après avoir conquis les cœurs dans le rôle de Cedric Diggory dans Harry Potter et la Coupe de feu, il a attiré l’attention du monde entier en incarnant le vampire Edward Cullen dans la franchise Twilight et, plus récemment, il est revenu sur les écrans dans The Batman. Un acteur parfois critiqué, mais accompli et désormais reconnu pour un talent hors norme… Et visiblement un physique qui plaît tout autant. En effet, le titre d’homme le plus séduisant du monde a été attribué à l’acteur en 2020, et il n’a jamais été détrôné de sa première place depuis. Un titre attribué par un algorithme classant les différentes caractéristiques des plus grands acteurs, comme Ryan Gosling, Idris Elba, Brad Pitt et Henry Cavill.

Pourtant, aucun d’entre eux n’a pu égaler le visage parfait de Pattinson. En effet, Pattinson a obtenu le score impressionnant de 92,15 %, battant la star de The Witcher, Henry Cavill (91,64 %), Bradley Cooper (91,08 %), Brad Pitt (90,51 %) et George Clooney (89,91 %). Un score obtenu grâce au « nombre d’or », chiffre utilisé par Léonard de Vinci notamment utilisé dans diverses de ses réalisations, comme l’Homme de Vitruve. Mais comment obtenir ce chiffre ? Il suffit de mesurer la longueur et la largeur, puis de diviser les résultats. Les mesures sont prises de la naissance des cheveux à l’endroit situé entre les yeux, puis entre les yeux et la base du nez. Enfin, le visage de la personne est mesuré du bas du nez au bas du menton.

Une fois tous les calculs terminés, on considère qu’une personne est plus « scientifiquement belle » si les chiffres sont égaux. « Robert Pattinson a été le grand gagnant lorsque tous les éléments du visage ont été mesurés pour la perfection physique » a expliqué le docteur Julian De Silva, du Centre de chirurgie esthétique du visage. « L’acteur de Twilight est dans le top 5 pour presque toutes les catégories parce qu’il a des traits aux formes si classiques et une merveilleuse mâchoire ciselée ». Son seul tord ? Sa bouche. En effet, selon certaines études, ses lèvres sont un peu fines et plates, lui faisant perdre donc quelques points. Quand la perfection ne tient vraiment à rien…