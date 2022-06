Elon Musk, trillionnaire d’ici à 2024 ?

Elon Musk, bientôt le premier trillionnaire de l’histoire ? Une étude démontre que oui et cela est prévu pour 2024. Une course effrénée à l’argent !

Elon Musk, bientôt l’homme le plus riche de l’histoire ? Pour être honnête, cette position, le milliardaire américain l’occupe déjà. Mais il pourrait bien atteindre des sommets en termes de fortune, dans les mois à venir. En effet, selon l’agence Tipalto Approve, il pourrait bien devenir le tout premier trillionnaire de l’histoire, et ce, dès 2024. À l’aide de données historiques fournies par Forbes, Approve a fait des calculs visant à déterminer quelle pourrait être la fortune du milliardaire dans les prochains mois. Seule certitude : l’argent appelant l’argent, sa fortune va considérablement augmenter.

« La personne la plus riche du monde, Elon Musk, a une valeur nette estimée à 263 milliards de dollars, en date du 19 janvier 2021, selon Forbes », peut-on notamment lire dans le rapport d’Approve. Ainsi, depuis 2017, la fortune de Musk a affiché une augmentation annuelle moyenne de 129 %, ce qui pourrait potentiellement le voir entrer dans le club des trillions de dollars dans seulement deux petites années, en atteignant une valeur nette de 1,38 trillion de dollars d’ici 2024, à l’âge de 52 ans. Une somme absolument improbable donc !

Comment a-t-il d’ailleurs fait, afin d’en arriver là ? « Comme le dit le dicton, il faut dépenser de l’argent pour en gagner », peut-on lire dans le rapport d’Approve. « Musk a englouti les fonds provenant de la vente de PayPal, soit environ 180 millions de dollars (258 millions de dollars australiens, 147 millions de livres sterling), dans ses nouvelles entreprises Tesla et SpaceX. « Tesla fabrique et vend des voitures électriques, et avec une participation de 23 % dans la société, contribue de manière significative à l’immense richesse de Musk. » Space X a également aidé Musk à atteindre des sommets puisqu’à elles seules, elles lui ont apporté 25 milliards en 2020 et 263 milliards en 2022. Une fortune considérable… Que deux autres individus pourraient également atteindre, dont le fondateur de TikTok et un milliardaire indien. Bref, la course à la première place des individus les plus riches n’est pas terminée et semble même, ne faire que commencer.