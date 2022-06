Inde : un éléphant tue une femme et ruine ses funérailles

En Inde, un éléphant a tué une femme de 68 ans avant de venir s’en prendre à elle… Lors de ses funérailles !

Une situation absolument inattendue. En effet, une femme âgée de 68 ans a trouvé la mort après avoir été attaquée par un éléphant… Mais le pire, dans cette histoire ? Elle a de nouveau été attaquée, au moment de ses funérailles. Selon le Times of India, Maya Murmu, 68 ans, allait chercher de l’eau lorsqu’elle a été attaquée par un éléphant furieux dans le district indien de Mayurbhanj, à Odisha, la semaine dernière, le 9 juin. Lorsqu’elle a tenté de s’enfuir, le pachyderme s’est mis à lui courir après avant de la piétiner. Elle a été transportée à l’hôpital où elle a succombé à ses blessures, rapporte The Print.

Le soir même, la dépouille de la pauvre femme, est rendue à a famille. Ses proches ont alors commencé à lui donner les derniers sacrements. Malheureusement pour eux, l’éléphant furieux n’avait pas terminé. En effet, la créature a de nouveau saisi l’occasion pour directement s’en prendre à Murmu. Selon The Print, l’animal en colère a pris d’assaut les funérailles, a enlevé le cadavre du bûcher, l’a piétiné, l’a jeté et s’est enfui. Interrogé par la presse, l’inspecteur Lopamudra Nayak est revenu sur cet incident, expliquant « Sa famille a gardé le corps à l’extérieur de la maison pour les funérailles et c’est à ce moment-là que l’animal est revenu et l’a attaquée ».

Toujours selon la presse locale, l’animal a attendu que ses congénères ne le rejoignent pour ensuite attaquer le village et détruire la maison de Murmu. Ce n’est qu’après, que l’enterrement a pu avoir lieu. En Inde, environ 100 personnes sont tuées chaque année par des éléphants, mais ce chiffre pourrait atteindre 300, selon des ONG présentes directement sur place. L’État d’Odisha est l’État le plus touché avec près de 600 personnes tuées par des éléphants entre 2014 et 2021. La raison ? Les éléphants ont une excellente mémoire, largement suffisante pour pouvoir se venger. Résultat, ce dernier n’hésite jamais à charger.