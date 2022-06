Harry Styles : il chute d’un balcon en plein concert !

Un concert d’Harry Styles aurait très bien pu mal se finir. En effet, un homme est tombé d’un balcon du stade d’Ibrox à Glasgow. Nul n’en sait davantage sur son état actuel.

On le sait, certains fans sont vraiment prêts à tout pour profiter d’un concert de leur star préférée. Récemment, c’est au cours de l’un des shows d’Harry Styles que l’un des spectateurs a fait parler de lui. La raison ? Il était aux alentours de 22h15 à l’Ibrox de Glasgow lorsqu’un fan s’est penché du haut de son balcon avant de chuter. Interrogée, la police a déclaré que l’homme était tombé du pont supérieur du Club Deck dans une tribune en dessous avant la fin du spectacle. Environ 50 000 personnes étaient présentes sur les lieux, tandis que celles qui étaient les plus proches ont expliqué que ce dernier était tombé lors de l’interprétation de la chanson Kiwi.

Un porte-parole de Police Scotland a déclaré au Scottish Sun : « Les agents ont été informés qu’un homme était tombé d’une terrasse de club dans un local situé sur Edmiston Drive, à Glasgow, vers 22h15 le samedi 11 juin 2022. Il n’y avait pas de circonstances suspectes et l’homme a été pris en charge par le personnel médical« . Pour le moment, nul ne sait vraiment où en est le jeune homme. Seule certitude, beaucoup ont tenté de lui porter secours. Sur les réseaux sociaux, les personnes présentes évoquent le sujet : « Encore sous le choc après le concert de @Harry_Styles @ibrox. Un homme est tombé du niveau supérieur sur la tribune principale, une rangée devant nous. ». Une autre personne ajoute, « J’ai dû courir jusqu’à la porte principale au niveau de la rue pour apporter de l’aide. Tout le monde était en état de choc autour de nous et tellement bouleversé. J’espère que le gars va bien. »

Un troisième a ajouté : « Mon fils de 15 ans a vu le gars tomber et a d’abord cru que c’était une poupée gonflable. C’est horrible. J’espère que lui et tous les autres vont bien. Une fin horrible pour une nuit très spéciale. » Rapidement, les fans, eux, s’en sont pris à l’organisation, estimant que rien ne s’était vraiment passé comme cela aurait dû. « La file d’attente pour Harry Styles est une vraie pagaille, ça fait deux heures et on n’est toujours pas près de l’entrée ». Bref, les discussions pourraient durer un petit moment. « L’organisation du concert de Harry Styles ce soir est la pire que j’ai vue en 40 ans de concerts » affirmait une troisième personne, laissant craindre de possibles répercussions pour l’artiste !