Cancer : un traitement efficace à 100% ?

Un traitement révolutionnaire ? La médecine a annoncé le succès incroyable d’un traitement médicamenteux contre le cancer colorectal.

Enfin un traitement intéressant contre le cancer ? En effet, un récent médicament a été testé afin de lutter contre le cancer colorectal. Résultat ? Un taux de réussite estimé à 100% lors des premiers effets cliniques. Ce traitement, c’est le « Dostarmila » et il a été efficace auprès de 18 personnes ! Toutes ont été considérées en rémission un an après l’essai du médicament. Les médecins ont procédé à des examens physiques, des endoscopies, des scanners TEP et des IRM et n’ont pu trouver aucune trace de cancer dans leur corps. Plus rien. Une bonne nouvelle ? Oui ! Selon le Dr Luis A. Diaz Jr. du Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York, c’est « la première fois que cela se produisait dans l’histoire du cancer ».

Naturellement, cette annonce a suscité l’espoir auprès de nombreuses personnes, notamment Alan P. Venook, spécialiste du cancer colorectal à l’université de Californie. S’il n’a pas participé à l’étude, il a tenu à saluer cette avancée, cette grande première mondiale. Les 18 patients atteints d’un cancer du rectum ont été confrontés à des traitements antérieurs épuisants, tels que la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie invasive, qui pouvaient entraîner des dysfonctionnements intestinaux, urinaires et même sexuels. Ici, les patients n’ont rien eu à faire, si ce n’est prendre un médicament. Un traitement beaucoup moins lourd, donc !

Le Dr Andrea Cercek, oncologue au Memorial Sloan Kettering Cancer Center et co-auteur de l’article, a décrit le moment où les patients ont appris qu’ils n’avaient plus de cancer. « Il y a eu beaucoup de larmes de joie », a-t-elle déclaré au New York Times. Le plus important ici ? Le dostarlimab est le dernier médicament contre le cancer à faire des vagues dans le monde de l’oncologie. En mai, une équipe de médecins américains a dévoilé ses propres recherches révolutionnaires qui pourraient signifier que nous sommes sur la bonne voie pour trouver un remède. En effet, depuis quelque temps, la recherche s’accélère et un traitement, le Vaxinia, a récemment révélé une certaine efficacité, du moins chez les animaux. Bref, les prochaines années s’annoncent importantes dans la lutte contre le cancer.