Stranger Things : pourquoi une « partie 2 » ?

La série Stranger Things a été coupée en 2. Résultat, une première partie de 7 épisodes maintenant et une seconde partie de 2 épisodes, en juillet !

Stranger Things n’a pas dit son dernier mot. En effet, alors que tout le monde s’attendait à pouvoir pleinement profiter de la saison 4, voilà que les producteurs du show ont décidé de nous la faire à l’envers. Résultat ? Une saison 4 tronquée, en deux parties. La première, de 7 épisodes. La seconde ? De 2 ! Pour autant attention, ces 2 derniers épisodes dureront respectivement 1h30 et 2h30 ! Pour autant, cela n’était pas vraiment prévu. Résultat ? Beaucoup de personnes se sont senties frustrées, agacées, voire passablement énervées. En effet, une telle décision ralentit forcément le binge-watching et surtout, coupe les ailes des fans qui s’attendaient forcément à pleinement profiter du show, après plusieurs années d’absence.

Interrogé par la presse, Shawn Levy, le producteur exécutif de la série, a accepté de revenir sur cette décision, dévoilant les raisons de cet écart. « Nous ne pensions pas que les 9 épisodes seraient prêts à temps, nous avons fait attendre les gens assez longtemps. » a-t-il expliqué au média THR. En d’autres termes, dévoiler ces 7 premiers épisodes était un moyen de satisfaire les fans qui n’en pouvaient plus d’attendre. « Nous avons toujours su que si nous pouvions livrer les 7 premiers épisodes, ce serait le point de rupture et un moment si satisfaisant qu’il permettrait de nourrir les fans assez longtemps pour terminer la seconde partie. » a-t-il continué, visiblement satisfait du coup réalisé.

L’idée également, était de rompre avec ce qui a été fait précédemment. « Chaque série joue avec un modèle différent. Nous avons eu des saisons complètes, c’est-à-dire Stranger Things 1, 2 et 3. Nous avons vu Disney+ et Hulu se prêter à une diffusion hebdomadaire pas vraiment adaptée à notre cas. » explique Shawn Levy. Cette nouvelle saison, diffère des autres, elle est plus cinématographique et repose davantage sur le visuel. Il fallait donc la travailler et réfléchir de façon à ce qu’elle soit utilisée au maximum de son potentiel. Rassurez-vous toutefois, cette saison 4 ne marque pas la fin de la série. Millie Bobby Brown et ses amis seront de retour pour prochaine saison 5. Visiblement, le monde à l’envers n’a pas dit son dernier mot, même si nous aurons droit à de nombreuses réponses dans les deux derniers épisodes.