USA : le tireur était sur les réseau avant le drame

Aux USA, une fusillade a eu lieu au Texas, tuant 18 enfants (selon le premier bilan). Le tireur présumé était sur les réseaux, juste avant le drame.

Dans la nuit, aux USA, un jeune américain âgé de 18 ans a lancé une fusillade meurtrière dans une petite école primaire située au cœur même du Texas, l’école primaire Robb à Uvalde. Selon les premières informations, le bilan serait de 19 ou 21 morts, dont une enseignante. Le reste des victimes ne serait que de jeunes enfants. Une situation absolument terrible pour les parents, les proches des victimes mais aussi les Américains qui, de plus en plus, appellent à un contrôle renforcé des armes voire un ban total d’autant qu’ici, les faits laissent pantois. Salvador Ramos, le tireur, a téléchargé une série de photos de ses deux fusils de type AR15 sur Instagram.

Plusieurs de ses camarades de classe ont confirmé à CNN que le compte Instagram en question, sur lequel avaient été postées les photos, appartenait à Salvador Ramos, qui fréquentait le lycée d’Uvalde. Ce qui est encore plus choquant, c’est qu’il aurait tagué une fille dans ses posts sur les médias sociaux. Selon les déclarations de la jeune fille, Ramos lui a envoyé un message et lui a dit qu’il avait un « petit secret » pour elle. « Sois reconnaissante que je t’aie taguée », a-t-il ajouté. Une affirmation à laquelle elle aurait répondu, « Non, c’est juste effrayant. Je te connais à peine et tu me tagues sur une photo avec des armes. » avant qu’il ne réponde finalement « Je suis sur le point de le faire. »

Souhaitant mieux comprendre, elle aurait alors demandé plus de précisions, ce à quoi Ramos a expliqué qu’il lui répondrait plus tard. Un autre proche a révélé, « Il m’envoyait des messages ici et là, et il y a quatre jours, il m’a envoyé une photo du AR qu’il utilisait… et un sac à dos rempli de cartouches 5,56, probablement sept chargeurs. » Salvador Ramos est finalement décédé quelques heures plus tard, sur les lieux de la scène du drame. Si le nom des enfants reste un mystère, la première victime, Eva Mireles, était une enseignante de 44 ans. Elle enseignait à l’école primaire depuis cinq ans et était mariée à un officier de police de l’Uvalde Consolidated Independent School District.