Chine : découverte d’une forêt primitive dans un gouffre géant

En Chine, un gouffre géant s’est ouvert, laissant ainsi apparaître une forêt primitive. Une découverte tout simplement exceptionnelle !

Une découverte tout simplement incroyable, presque tout droit sortie du monde de Narnia ou de n’importe quel film hollywoodien. En effet, en Chine, dans la région du Guangxi, une équipe composée d’éminents scientifiques a découvert… Un gouffre. Un gouffre géant dans lequel se trouve une forêt primitive. Une information confirmée plus tard par l’agence de presse chinoise Xinhua. Selon les premières informations, le gouffre mesurerait 306 mètres de long sur 150 mètres de large et 192 mètres de profondeur. Reste à savoir ce qui se trouve réellement à l’intérieur, que ce soit en termes de faune ou de flore. De là à nous offrir la possibilité de découvrir de nouvelles espèces qu’on croyait disparues ?

Les équipes de chercheurs et de spéléologues auraient découvert d’autres grottes, trois en tout. Selon toute vraisemblance, il s’agirait là des vestiges de l’avancée, de l’histoire de l’évolution du gouffre. Une découverte surprenante pour le commun des mortels, qui l’est toutefois beaucoup moins pour les scientifiques, chercheurs et experts. En effet, interrogé par Live Science, un expert en géologie a estimé que la topographie du Sud de la Chine prêtait à ce genre de cas. Un sol fait de pierre et de montagnes, qui est souvent « noyé » sous des trombes d’eau.

Car c’est ainsi que les fosses se forment. Elles apparaissent lorsque la roche-mère se dissout. Légèrement acide, l’eau de pluie s’infiltre et agrandi ensuite les failles qui, peu à peu, deviennent de vrais tunnels avant de s’effondrer. C’est alors qu’apparaît le précipice. Une récente étude, dont le résultat a été dévoilé sur Ouest-France, démontre que 20% de la masse continentale. Cela est notamment le cas au Mexique ainsi qu’en Papouasie-Nouvelle-Guinée et donc, en Chine. En fonction des climats toutefois (notamment au Mexique et en Papouasie), les risques d’effondrements et de découvertes sont plus faibles.